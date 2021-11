Among Us : Beans, Étoiles et Pods, détail des différentes monnaies

Nouvelle monnaie d'Among Us, comment les obtenir ?

Les Beans

Les Pods

Les Étoiles

Beans, Pods et Étoiles, à quoi servent-ils ?

a drastiquement évolué ces derniers mois et Innersloth, studio en charge de son développement, continue d'apporter, de temps à autre, quelques modifications assez importantes pour améliorer encore plus l'expérience. Avec la mise à jour majeure de novembre, les développeurs ont mis en place une boutique interne, où de multiples cosmétiques allant de la simple bannière aux chapeaux et visières sont disponibles. Pour que les joueurs puissent les acheter,. Pour que vous ne soyez pas perdu, voiciCommençons par la plus simple, les Beans (ou haricots). Nous les obtenons lors de la fin de la partie, en fonction des performances. Selon si vous avez gagné ou perdu et les tâches que vous avez effectuées, vous en recevrez une somme plus ou moins importante. Notez que parfois, votre gain en Beans peut être doublé, voire triplé.Les Pods sont également obtenus en jouant, à la fin de la partie. Le fonctionnement est sensiblement le même, puisque le total de Pods gagné dépend là encore de vos performances. Leur utilisation est toutefois légèrement différente (voir plus bas).Les Étoiles sont une monnaie premium. Il est impossible d'en obtenir gratuitement et ne servent que dans la boutique, en échange de quelques euros. Ils donnent également accès à certains packs spéciaux.Comme vous l'aurez remarqué, un nouvel onglet boutique est apparu en jeu. Ici, nous pouvons acheter de nombreux skins pour personnaliser notre personnage. Pour que les joueurs puissent acheter des cosmétiques sans dépenser d'argent réel, les développeurs ont fait le choix d'introduire les Beans et Pods. Les premiers donnent accès à un large catalogue d'objets, en échange de quelques centaines. Pour ce qui est des Pods, en revanche, ils vous serviront à obtenir des skins via les Cosmicubes, quand vous en activez un. Chaque Cosmicube est relié à un type de Pods et propose un large panel de skins.Les Étoiles, quant à elles, vous serviront soit à acheter des Cosmicubes, soit des packs de skins. Le studio a mis en place cette monnaie premium pour que celles et ceux souhaitant soutenir le projet à long terme puissent le faire, tout en ayant quelque chose en retour. De ce fait, les joueurs peuvent accéder à des skins plus ou moins exclusifs, alors que les développeurs auront une ressource financière de plus pour proposer de nouvelles choses sur