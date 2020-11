Among Us a été téléchargé 217 millions de fois, sur mobiles

Généralement, les titres hyper-casuals sont les jeux majeurs qui accumulent le plus de téléchargements, ou les titres qui ont un budget d'acquisition d'utilisateurs important ou une licence établie qui leur est attachée. Cette année, les titres qui, selon les estimations, ont généré plus de 200 millions de téléchargements sur l'App Store et Google Play sont Garena Free Fire, PUBG Mobile et Subway Surfers.

Cela arrive à un moment où les gens sont plus que jamais sur leur téléphone, tout en cherchant des moyens de communiquer entre eux dans un monde où les restrictions sociales sont nombreuses pendant la pandémie. Tout cela est combiné pour faire de Among Us l'expérience parfaitement divertissante pour cette période.

Selon le niveau de succès que vous recherchez, Among Us n'a pas fait grand-chose pour le mobile à ses débuts, mais le développeur a continué et a finalement vu ses efforts récompensés. Cela témoigne d'un niveau de persévérance que l'on ne voit pas souvent sur la plateforme, même si je ne pense pas que beaucoup d'autres développeurs suivront ses traces.

Grâce à certains influenceurs du milieu vidéoludique,, lors de l'été 2020, alors sa sortie date de juin 2018.Depuis,, et selon, ce qui a. Selon, analyste mobile chez Sensor Tower, ces chiffres impressionnants sont généralement réservés pour les jeux de type hyper-casual. Dans un entretien avec GameDaily , ce dernier s'est expliqué sur ce phénomène.Ce qui impressionne le plus l'analyste de Sensor Tower, c'est que. Cependant, il aura fallu deux années avant que celui-ci voie sa popularité exploser, et il semble, selon lui, que. Il n'existait pas en effet de jeux comme celui-ci auparavant, avec un principe « d'imposteur caché », tandis que sur consoles et PC, des jeux similaires étaient déjà disponibles. De plus,afin de ne pas perdre toute vie sociale.. Néanmoins, il ne manque pas de souligner pour autant l'implication et le savoir-faire de l'équipe de développement qui travaille derrière Among Us, et surtout leur courage face à un marché mobile qui est déjà peuplé de milliers de jeux. Among Us est, pour rappel, disponible sur PC via Steam, et les appareils iOS et Android.