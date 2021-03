Aliens: Fireteam se dote de 25 minutes de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Aliens: Fireteam a été annoncé ce 2 mars 2021 et proposera une expérience coopérative à trois joueurs, en vue à la troisième personne, le tout dans l'univers d'Aliens. Cold Iron, le studio en charge de son développement, a mis en ligne une séquence de gameplay dans laquelle nous pouvons découvrir un peu plus ce à quoi les joueurs auront affaire.Comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un jeu de tir coopératif comme nous les connaissons dans son déroulement.(11 espèces différentes seront disponibles), de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous progressons dans la mission. Toutefois, bien que les premiers retours soient globalement positifs,. Le résultat devrait tout de même plaire aux amateurs du genre.Notez que le gameplay vu dans cette séquence n'est pas définitif, étant donné qu'il est encore en cours de développement. Certains aspects pourraient être améliorés d'ici à sa sortie.Pour rappel,. Le joueur incarne un marine colonial stationné à bord de l'USS Endeavor et devra lutter, à l'aide de deux de ses amis (qui seront remplacés par des bots si le joueur est seul) contre ces extraterrestres. Pour mener à bien votre mission, cinq classes seront disponibles chacune ayant ses propres avantages.