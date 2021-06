Quand sort Aliens: Fireteam Elite ?

Le jeu coopératif se trouvant dans l'univers des films Alien a été annoncé en début d'année et vient de publier, à travers un nouveau trailer. Comme prévu, il arrivera durant cet été 2021 sur PC et consoles.Ainsi, pour être plus précis,, s'il n'est pas reporté, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un jeu coopératif à la troisième personne, où des équipes de trois jours ont pour mission de vaincre des vagues d'ennemis prenant l'apparence du terrible xénomorphe, qui a été, pour l'occasion, décliné en plusieurs types différents, s'éloignant alors de ce que nous avons pu voir dans la série de films.Concernant le contexte, nous nous retrouvons 23 ans après les événements de la trilogie Alien, alors que nous incarnons un Colonial Marine stationné sur l’USS Endeavor. Pour arriver à leurs fins et vaincre les nombreuses menaces, les joueurs auront la possibilité de choisir une classe parmi cinq, tout en ayant accès à une trentaine d'armes et 70 accessoires afin de les personnaliser.Vous pouvez avoir un aperçu, ou un rappel, dans la dernière vidéo qui a été partagée par les développeurs :S'il avait initialement été annoncé sous le nom de, les développeurs ont finalement modifié son appellation, optant pour. Aucune raison n'a, pour le moment, été donnée concernant cette modification.Si le jeu vous intéresse, sachez qu'il est, d'ores et déjà, possible de le précommander via Steam, le Microsoft Store et PS Store pour la somme de 39,99 euros dans sa version normale et 69,99 euros dans sa version Deluxe, permettant de récupérer quelques bonus. Notre partenaire