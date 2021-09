Aliens: Fireteam Elite dévoile sa Saison 1 Phalanx et son contenu

Édition Standard → 28,89 € au lieu de 39,99 €, soit 28 % de réduction.

→ au lieu de 39,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 48,49 € au lieu de 69,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a accueilli ce mercredi 8 septembre. Au programme de celle-ci, du contenu gratuit, et ce, pour tous les joueurs.Depuis la parution de cette, les joueurs peuvent découvrir une nouvelle classe qui est celle du Porteur de bouclier « Phalanx ». Il dispose de 15 talents spécifiques. D'autre part, 4 nouvelles armes ont fait leur entrée en jeu, ainsi que de nouvelles récompenses cosmétiques à débloquer : accessoires de tête, peintures d'armes et stickers.Par ailleurs,. Disponible via le Pass Endeavor, ce dernier contient deux skins d'armures Wey-Yu pour chaque classe (12 au total), ainsi que 4 accessoires de tête, 4 modificateurs de peintures d'armes, 4 stickers, 4 emotes, un pack de consommables, un pack de crédits et un pack de cartes challenge.Si vous ne connaissez pas encore, il s'agit d'un jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique d’Alien, où votre escouade de Marines coloniaux endurcis affronte la menace xénomorphe dans une lutte désespérée.Jouable en coopération ou en solo (accompagné d'IA), vous devez faire face à des vagues de différents Xénomorphes (11 types au total) et aux Synthétiques de la Weyland-Yutani à travers 4 campagnes scénarisées. Bien évidemment, vous avez la possibilité de créer votre personnage et de le personnaliser, mais aussi de choisir parmi les différentes classes (Gunner, Demolisher, Technician, Doc et Recon ), les armes, l'équipement, ainsi que les différentes compétences.Si vous souhaitez acheter Aliens: Fireteam Elite tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, dans différentes éditions :