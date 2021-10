Aliens: Fireteam Elite : Deux mois après sa sortie, les joueurs se font rares

Édition Standard → 27,39 € au lieu de 39,99 €, soit 32 % de réduction.

Les jeux de tir coopératifs ont du mal à s'imposer sur le long terme. Nombreux sont les développeurs à avoir vu les joueurs délaisser leur production, en étant impuissants. Si certains arrivent à survivre avec quelques centaines de joueurs, d'autres, comme OVERKILL's The Walking Dead, pour ne citer que lui, sombrent dans les abysses et finissent par disparaître.Pour Aliens: Fireteam Elite , les choses avaient bien commencé, voire très bien,. Bien que ces chiffres aient diminué dans les jours qui ont suivi, la communauté restait plus au moins présente, en se stabilisant, pendant plusieurs semaines, à plus de 1000 utilisateurs simultanés. Toutefois, depuis quelques jours, ces deniers ont diminué de moitié, laissantCette chute peut s'expliquer de deux façons. Malgré les bonnes critiques, les joueurs intéressés ont fait le tour de l'expérience et attendent du nouveau contenu pour se replonger dans le shooter. L'autre raison peut également être, très similaire étant donné qu'il s'agit d'un jeu de tir coopératif, celui-ci étant, qui plus est, dans la lignée de Left 4 Dead.Concernant, les développeurs devraient déployer plusieurs mises à jour dans les semaines et mois à venir pour ajouter du contenu. De nombreux joueurs devraient donc faire leur retour à ce moment-là.