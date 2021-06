Aliens: Fireteam dévoile de nouvelles informations

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé en début d'année,, 23 ans après les événements ayant eu lieu dans le troisième film. Nous incarnons un marine colonial stationné à bord de l'USS Endeavor, qui aura affaire aux Xénomorphes. Pour ce faire, nous aurons le choix entre plusieurs classes : mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur, chacune ayant des armes et capacités uniques, évidemment.. Par exemple, en plus d'un chat vocal, le jeu permettra de s'exprimer avec un système de ping, ce qui pourrait vous faciliter la tâche, d'autant plus que la communication sera cruciale pour résoudre les nombreuses énigmes. Lors des combats à moyenne et longue distance, contre certains ennemis,Naturellement, pour que chacun y trouve son plaisir, plusieurs niveaux de difficulté seront disponibles, avec par exemple une interface utilisateur moins détaillée ou les tirs amis activés dans une difficulté plus élevée.Nous rappelons également que plusieurs types de Xénomorphes seront de la partie et pas uniquement celui que nous pouvons voir dans les films. Lors de son lancement, qui aura lieu durant cet été 2021 normalement, quatre campagnes seront jouables, mais il n'est pas impossible que d'autres soient introduites par la suite, via des mises à jour gratuites ou DLC.arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. De plus amples informations seront partagées d'ici à sa sortie.