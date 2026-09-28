Aliens: Fireteam Elite 2 : Un mois après sa sortie, le studio licencie

L'industrie du jeu vidéo continue de traverser une période sombre. Un peu plus d'un mois après le lancement de Aliens: Fireteam Elite 2, le studio de développement Cold Iron Studios annonce une importante vague de licenciements, soulevant de nombreuses questions sur l'avenir de la franchise.

L'industrie du jeu vidéo continue de traverser une période particulièrement difficile. Un peu plus d'un mois seulement après le lancement timide d'Aliens: Fireteam Elite 2, les développeurs de Cold Iron Studios sont à leur tour frappés par une vague de licenciements. Cette annonce, rendue publique en fin de semaine dernière par la société mère Enad Global 7, vient s'ajouter à une liste déjà bien trop longue de studios touchés par des coupes budgétaires drastiques.

Une restructuration brutale pour Cold Iron Studios

Selon les informations relayées par Insider Gaming, ce sont au moins 19 personnes qui ont été remerciées lors de cette récente charrette de licenciements. Ce chiffre est loin d'être anodin lorsque l'on se penche sur les registres publics du studio. En effet, avant cette réduction d'effectifs, Cold Iron Studios comptait environ entre 50 et 70 employés.

Cela représente donc une perte significative de ses forces vives, amputant l'équipe d'une part importante de ses talents créatifs et techniques juste après la finalisation d'un projet majeur.

L'avenir de Aliens: Fireteam Elite 2 assuré

Malgré ce coup dur pour les équipes, la direction a tenu à rassurer les joueurs quant au suivi du jeu. Dans son communiqué officiel, Enad Global 7 a justifié cette décision difficile en expliquant la stratégie financière globale de l'entreprise.

Cette réduction d'effectifs suit le plan initial qui vise à réduire la base des coûts d'exploitation du studio et à garantir un fonctionnement durable pour l'avenir.

L'entreprise a également précisé que Cold Iron Studios restera pleinement concentré sur le développement continu et le support de Aliens: Fireteam Elite 2. Fait intéressant, cette feuille de route inclut toujours la version destinée à la Nintendo Switch 2, dont la sortie est désormais programmée pour le début de l'année 2027. Le titre devrait donc continuer à recevoir des mises à jour et du nouveau contenu pour satisfaire sa communauté tout au long de son cycle de vie.

Aliens: Fireteam Elite 2 reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.