Si vous vous demandez si Aliens: Fireteam Elite 2 propose la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous partageons la réponse à cette question.

Développé par Cold Iron Studios, Aliens: Fireteam Elite 2, qui est décrit comme un jeu d'action et de tir, propose de la coopération en ligne. Ainsi, et comme à l'accoutumée, plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de ce deuxième opus et se demandent notamment si Aliens: Fireteam Elite 2 est cross-play.

Aliens: Fireteam Elite 2 est-il cross-play ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play donne aux joueurs et aux joueuses l'opportunité de jouer ensemble, et ce, peu importe la plateforme de jeu utilisée. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

Dans le cas du titre de Cold Iron Studios, sachez qu'Alien: Fireteam Elite 2 possède bel et bien la fonctionnalité cross-play, et ce, dès le lancement. Cette information a notamment été dévoilée par les développeurs par le biais d'une publication sur Twitter/X, qui est accompagnée d'une vidéo mettant en avant la dimension coopérative du jeu.

De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent très bien jouer à Aliens: Fireteam Elite 2 avec des personnes évoluant sur consoles (PS5 ou Xbox Series), et inversement. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent se plonger dans le titre avec leur(s) ami(s).

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aliens: Fireteam Elite 2 débarque le 25 août 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store). Selon les dernières informations connues, une version Nintendo Switch 2 est prévue et devrait arriver au cours de cet automne 2026.