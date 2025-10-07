Un nouveau jeu Alien serait en développement



le 07 octobre 2025 à 17h49 Publié par Corentin Rimbert le 07 octobre 2025 à 17h49

Un nouveau jeu basé sur la licence culte Alien serait sur le point d'être annoncé. Une fuite du site de classification ESRB a révélé l'existence d'une nouvelle production, mais celle-ci ne devrait pas plaire à tout le monde.