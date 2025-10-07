Un nouveau jeu Alien serait en développement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2025 à 17h49
Un nouveau jeu basé sur la licence culte Alien serait sur le point d'être annoncé. Une fuite du site de classification ESRB a révélé l'existence d'une nouvelle production, mais celle-ci ne devrait pas plaire à tout le monde.
Un nouveau jeu Alien serait en développement
Les amateurs de Xénomorphes peuvent ressortir leur détecteur de mouvement. Selon une fuite repérée sur le site de l'ESRB (via Polygon), un nouveau jeu Alien serait actuellement en développement. Le titre serait une suite d'Aliens: Fireteam Elite">Aliens: Fireteam Elite, sorti en 2021 et aurait été brièvement listé avant que la page ne soit supprimée, laissant place à une erreur 404.

Une suite directe au jeu coopératif de 2021

Développé à l'origine par Cold Iron Studios, Aliens: Fireteam Elite était un shooter coopératif à la troisième personne inspiré de Left 4 Dead, où les joueurs affrontaient des vagues de Xénomorphes à travers quatre campagnes intenses. Le jeu avait reçu un accueil critique mitigé, mais le public s'était montré bien plus enthousiaste, affichant aujourd'hui une évaluation « très positive » sur Steam après plus de 13 000 avis.

Si une partie des joueurs peut être déçu par cette nouvelle, il s'agit néanmoins d'une bonne chose, en attendant la suite que tout le monde attend, Alien: Isolation 2, annoncé il y a déjà plusieurs mois.

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Un jeu réservé aux consoles next-gen

D'après les informations visibles avant la suppression du listing, Aliens: Fireteam Elite 2 sortirait sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, en laissant de côté les consoles de précédente génération, ce qui est totalement logique. Il serait classé M pour mature, encore une fois sans surprise, puisque l'univers d'Alien n'est pas réputé pour être le moins gore. 

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Daybreak Game Company aux commandes de l'édition

Le document mentionnait également Daybreak Game Company comme éditeur de cette suite, confirmant ainsi son implication après avoir racheté Cold Iron Studios. Pour l'heure, aucune annonce officielle n'a été faite, mais cette fuite laisse peu de doute sur l'existence du projet.

Il reste désormais à savoir si Aliens: Fireteam Elite 2 parviendra à s'imposer comme un digne héritier de la franchise, en affinant la formule coopérative et en corrigeant les faiblesses du premier opus.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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