Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Aliens: Fireteam Elite 2 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Comme vous le savez probablement déjà, Aliens: Fireteam Elite 2 sort à la fin du mois d'août 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, le titre de Cold Iron Studios fait l'objet de nombreuses interrogations de la part de la communauté. Dans cette optique, certains joueurs et joueuses se demandent si Aliens: Fireteam Elite 2 est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous dévoilons la réponse dans ce qui suit.

Aliens: Fireteam Elite 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Aliens: Fireteam Elite 2 dispose d'une dimension multijoueur et est, plus précisément, un jeu coopératif.

Ces détails sont notamment visibles sur la page Steam du titre, qui affiche la mention « Coopération en ligne » dans un encart sur la droite. Par ailleurs, les développeurs de chez Cold Iron Studios ont apporté des précisions concernant l'aspect multijoueur et coopératif d'Aliens: Fireteam Elite 2 :

Aliens: Fireteam Elite 2 laisse jusqu'à quatre joueurs enfiler les bottes de Marines coloniaux, déployés dans les recoins les plus hostiles de la galaxie. Ce n'est pas une mission de sauvetage, mais une lutte pour la survie [...] Coordonnez-vous avec votre équipe, exploitez les capacités uniques de chaque classe et restez flexible à tout instant, car la moindre altercation peut rapidement tourner à la guerre totale. Grâce à ses mécaniques d'escouade poussées, ses ennemis plus intelligents et une classe Expert entièrement personnalisable. AFE2 offre l'expérience coopérative ultime dans l'univers Aliens.

De ce fait, il est tout à fait possible de jouer à Aliens: Fireteam Elite 2 en solo ou bien avec des amis. Cold Iron Studios a, ainsi, précisé que le titre prend en charge jusqu'à 4 joueurs maximum.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aliens: Fireteam Elite 2 débarque le 25 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.