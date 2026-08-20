Aliens: Fireteam Elite 2 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2026 à 14h31
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Aliens: Fireteam Elite 2.
Aliens: Fireteam Elite 2 : Les configurations PC

Prévu pour la fin du mois d'août 2026, Aliens: Fireteam Elite 2 est à destination de différentes plateformes de jeu, notamment les dernières consoles, mais aussi le PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Aliens: Fireteam Elite 2.

Configurations PC Aliens: Fireteam Elite 2

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Aliens: Fireteam Elite 2, sachez que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, les développeurs de chez Cold Iron Studios, qui ont également statué sur la présence ou non de la fonctionnalité cross-play, ont indiqué qu'il est nécessaire d'avoir 35 Go d'espace disque disponible pour installer ainsi que profiter d'Aliens: Fireteam Elite 2 sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Aliens: Fireteam Elite 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 Windows 11
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-12600 ou AMD Ryzen 5 5600G
Mémoire 10 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA RTX 3070 ou AMD 6700
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 35 Go d'espace disque disponible 35 Go d'espace disque disponible
Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit
Notes 1080p - 30 FPS - Low 1080p - 60 FPS - High

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aliens: Fireteam Elite 2 débarque le 25 août 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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