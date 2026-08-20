Aliens: Fireteam Elite 2 : Les configurations PC
le 20 août 2026 à 14h31
Prévu pour la fin du mois d'août 2026, Aliens: Fireteam Elite 2 est à destination de différentes plateformes de jeu, notamment les dernières consoles, mais aussi le PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Aliens: Fireteam Elite 2.
Configurations PC Aliens: Fireteam Elite 2
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Aliens: Fireteam Elite 2, sachez que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go de mémoire vive pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la recommandée. De plus, les développeurs de chez Cold Iron Studios, qui ont également statué sur la présence ou non de la fonctionnalité cross-play, ont indiqué qu'il est nécessaire d'avoir 35 Go d'espace disque disponible pour installer ainsi que profiter d'Aliens: Fireteam Elite 2 sur PC.
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Aliens: Fireteam Elite 2 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i5-12600 ou AMD Ryzen 5 5600G
|Mémoire
|10 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 2060
|NVIDIA RTX 3070 ou AMD 6700
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|35 Go d'espace disque disponible
|35 Go d'espace disque disponible
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
|Notes
|1080p - 30 FPS - Low
|1080p - 60 FPS - High
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aliens: Fireteam Elite 2 débarque le 25 août 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
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