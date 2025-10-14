Age of Empires 5 déjà en développement ?



le 14 octobre 2025 à 16h45 Publié par Corentin Rimbert le 14 octobre 2025 à 16h45

Une nouvelle fuite confirme que le studio derrière la saga Age of Empires développe plusieurs projets AAA sous Unreal Engine 5. Parmi eux, le très attendu Age of Empires 5 pourrait bien être déjà en production.