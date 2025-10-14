Age of Empires 5 déjà en développement ?

Une nouvelle fuite confirme que le studio derrière la saga Age of Empires développe plusieurs projets AAA sous Unreal Engine 5. Parmi eux, le très attendu Age of Empires 5 pourrait bien être déjà en production.
L'année dernière, une offre d'emploi avait semé le doute sur les ambitions de World's Edge, le studio interne de Xbox dédié à Age of Empires
. Aujourd'hui, plus aucun mystère, les équipes travaillent bien sur plusieurs jeux AAA reposant sur Unreal Engine 5
, marquant ainsi une transition majeure pour la licence emblématique de la stratégie en temps réel.
World's Edge confirme ses projets AAA sous Unreal Engine 5
L'information provient d'une mise à jour de profil LinkedIn
repérée par un utilisateur de Reddit
. Un ingénieur de chez World's Edge y mentionne explicitement le développement de plusieurs jeux AAA non annoncés reposant sur Unreal Engine 5
. Une nouveauté de taille, sachant qu'Age of Empires IV
avait été conçu à partir du moteur Essence Engine.
Développement d'un pipeline AAA pour les titres non annoncés à l'aide d'Ureal 5, notamment Horde, UGS, RoboMerge et d'autres outils propriétaires internes, à l'aide d'Azure et de Perforce.
Ce changement technologique témoigne d'une volonté de modernisation et d'unification des pipelines de développement au sein de Xbox Game Studios.
Age of Empires 5 déjà en production ?
En décembre dernier, Earnest Yuen, directeur de la production chez World's Edge, confiait que le studio comptait bien continuer à faire vivre la franchise en annonçant que « nous avons effectivement beaucoup de personnes très intéressées à développer davantage de contenu pour Age.
»
Difficile de ne pas y voir une allusion directe à Age of Empires V
, dont le développement aurait logiquement débuté sur le moteur de nouvelle génération d'Epic Games. Le calendrier s'y prête, 2027 marquera le 30e anniversaire de la saga
, un moment symbolique pour dévoiler un nouvel opus majeur.
Une franchise plus active que jamais
Ces derniers mois, la licence continue d'être choyée par Microsoft. Age of Mythology : Retold a récemment accueilli une extension, tandis qu'Age of Empires II : Definitive Edition et Age of Empires IV recevront également du contenu additionnel en novembre, avec notamment un DLC pour le dernier-né de la saga et son arrivée sur PS5
. De quoi maintenir la communauté en haleine en attendant la prochaine grande annonce.
World's Edge n'est pas le seul studio à faire sa transition puisque d'autres sociétés, affiliées à Microsoft, ont également fait le choix d'utiliser l'Unreal 5, à l'image de Halo, Gears of War : E-Day ou encore le très attendu State of Decay 3
.
En misant sur un moteur commun, Microsoft cherche à unifier son écosystème de développement
, faciliter les portages interplateformes et renforcer la collaboration entre ses studios internes. Une logique industrielle claire, d'autant que le constructeur multiplie désormais les sorties sur PC et consoles concurrentes.
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