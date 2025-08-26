Nintendo Switch 2 : Les créateurs de jeux tiers confrontés à une pénurie de dev kits

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 août 2025 à 16h37
Pour pouvoir proposer leurs titres sur Nintendo Switch 2, les développeurs tiers ont besoin des kits de développement de la console. Mais ces derniers se font désirer et cela est perçu par beaucoup comme une forme d'exclusion forcée.
Nintendo Switch 2 : Les créateurs de jeux tiers confrontés à une pénurie de dev kits
Disponible depuis le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 est un véritable succès du côté des joueurs. Si son catalogue est encore assez limité, les exclusivités de la console comme Mario Kart World et la rétrocompatibilité permettent à chacun de trouver son bonheur. Mais pour les développeurs, la réalité est moins joyeuse. Alors que la console est proposée à la vente depuis bientôt 3 mois, les kits de développement restent rares et difficiles à obtenir. Or, sans cet élément indispensable, les studios ne peuvent pas optimiser leurs titres pour la nouvelle console de Nintendo

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Une situation entre incompréhension et manque de communication 

La situation a été révélée pendant la gamescom 2025 en discutant directement avec plusieurs développeurs concernés par le problème. Les journalistes de la chaîne YouTube Digital Foundry ont ainsi expliqué dans une récente émission que les développeurs souhaitent proposer leurs titres dans le catalogue de la Nintendo Switch 2.

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Mais la firme japonaise distribuerait au compte-goutte les dev kits. D'ailleurs, le phénomène concernerait aussi bien les petits studios indépendants que de gros acteurs du secteur. Cependant, le point le plus inquiétant concerne la réponse donnée par Nintendo face à ce manque de matériel. La firme suggère aux équipes n'ayant pas obtenu le dev kit de la Nintendo Switch 2 de poursuivre le développement, mais de proposer le titre sur le Switch première du nom

Se rabattre sur un développement moins exigeant et miser sur la rétrocompatibilité de la Nintendo Switch 2 : un choix qui laisse perplexe

Étant donné que les cartouches de la Nintendo Switch sont utilisables sur la nouvelle console grâce à la rétrocompatibilité, cette idée peut sembler gagnante. De plus, cela permet aux jeux en question de toucher un plus large public car un jeu est proposé sur 2 consoles différentes. Cependant, il ne dispose pas de l'aura de la Nintendo Switch 2, ce qui peut impacter les ventes et l'intérêt du public. 

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Cette forme de discrimination face à la distribution des dev kits agace les studios, d'autant que Nintendo ne communique que peu d'informations à ce sujet. Face à l'ampleur de la situation, joueurs et développeurs redoutent un impact sur les jeux proposés pendant la première année de la console. Il faut désormais espérer que ce problème soit corrigé dans les mois à venir ou que Nintendo explique les raisons de cette pénurie de dev kits.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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