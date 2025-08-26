Nintendo Switch 2 : Les créateurs de jeux tiers confrontés à une pénurie de dev kits



le 26 août 2025 à 16h37 Publié par Justine Manchuelle le 26 août 2025 à 16h37

Pour pouvoir proposer leurs titres sur Nintendo Switch 2, les développeurs tiers ont besoin des kits de développement de la console. Mais ces derniers se font désirer et cela est perçu par beaucoup comme une forme d'exclusion forcée.