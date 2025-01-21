Les mods vulgaires : Un frein pour l'industrie qui pousserait à refuser le portage PC

Pour la première fois, un développeur exprime son agacement envers les mods vulgaires et grossiers et leur impact sur les créations intégrées au catalogue PC.
Depuis plusieurs années, les exclusivités destinées uniquement aux consoles bénéficient de plus en plus de portages PC. Cela permet aux éditeurs et aux développeurs de séduire un nouveau public tout en augmentant les revenus générés par un titre. Mais l'arrivée d'une franchise sur PC peut inciter une communauté de passionnés à développer des mods
pour un jeu spécifique.
Quand ils permettent d'améliorer l'expérience de jeu ou de profiter de nouveaux éléments d'histoire, ils sont généralement bien accueillis par les développeurs. Cependant, cette pratique peut être entachée par l'apparition presque systématique de mods offrant aux personnages des tenues provocantes ou en les mettant entièrement nus.
Or, ce point agace aujourd'hui TeamKill Media, développeur du jeu Code Violet.
Les mods à connotation pornographique pointés du doigt par TeamKill Media
Présenté comme le successeur spirituel de Dino Crisis, le jeu est encore en cours de développement. Néanmoins, ses développeurs sont formels : il ne sortira pas sur PC à cause des mods. Sur X/Twitter, les équipes ont expliqué les raisons de ce choix en déclarant que « Pour ceux qui nous interrogent sur une version PC de Code Violet... la raison pour laquelle nous ne le porterons pas sur PC est que nous ne voulons pas que quelqu'un modde des versions vulgaires des personnages principaux ainsi que d'autres personnages du jeu
».
Les créateurs expliquent qu'ils respectent profondément leurs créations ainsi que le travail des comédiens de doublage qui prêtent leurs voix à leurs personnages. Selon eux, modifier l'apparence de ces derniers simplement pour les rendre sexy est dégradant et mauvais pour leur réputation.
Cependant, ils expliquent qu'ils ne sont « pas contre les joueurs PC ou la plateforme PC. Nous ne sommes pas contre les moddeurs et certains des mods amusants qu'ils créent. Mais nous sommes à 100 % contre les mods p*rnographiques... point final.
»
Une crainte qui a déjà concerné de grands acteurs du secteur par le passé
C'est la première fois qu'un studio annonce sur les réseaux sociaux qu'un jeu ne sortira pas sur PC pour cette raison.
Cependant, plusieurs autres éditeurs ont déjà évoqué leur crainte des mods douteux par le passé. Ce fut notamment le cas pour les jeux Judgement et Lost Judgement, ainsi qu'à l'approche du lancement de Final Fantasy VII Remake sur PC
.
Toutefois, cette opinion tranchée peut diviser au sein de la communauté des joueurs PC
. Mais selon vous, la création de mods peut-elle être un frein à la sortie d'un titre sur la plateforme ou les moddeurs doivent-ils rester libres de créer des tenues provocantes et des variantes décalées de personnages ? N'hésitez pas à nous partager votre point de vue dans les commentaires.
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