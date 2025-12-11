Après une perte de financement, le nouveau jeu de Romero Games est sauvé et change tout

John Romero, figure légendaire du jeu de tir à la première personne, vient de confirmer une excellente nouvelle concernant son dernier projet. Après avoir perdu son financement, le titre a survécu et s'offre une refonte complète.

Un sauvetage inespéré après la perte de financement chez Romero Games

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Une refonte totale inspirée par Elden Ring pour le projet de John Romero

C'était un endroit très fou, un monde différent, et c'était vraiment cool de l'explorer et de se dire « qu'est-ce que c'est que ça ? ». C'est l'idée derrière ce que nous faisons dans ce jeu.

Comme vous le savez probablement déjà, à la suite des licenciements massifs chez Microsoft de cet été 2025, le financement du nouveau jeu de tir de John Romero avait été brutalement coupé, laissant craindre le pire pour l'avenir du projet.En effet, il y a plusieurs mois de cela, le co-créateur de Doom et son épouse, Brenda Romero, avaient annoncé sur Twitter/X que leur éditeur s'était retiré de leur projet. John Romero s'était, dès lors, retrouvé sans financement. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là.Heureusement, le studio a rapidement rassuré sa communauté en affirmant qu'il ne fermait pas ses portes et qu'il partait en quête d'un nouveau partenaire. C'est désormais chose faite :Pour autant, si le jeu a été sauvé, il ne ressemble plus du tout à ce qui était prévu initialement. John Romero a, ainsi, expliqué que le titre a été « fondamentalement et complètement repensé »., en s'inspirant de la structure de découverte organique d'une des dernières œuvres vidéoludiques du studio FromSoftware, Elden Ring.Le développeur précise que si le projet reste un jeu de tir, la manière dont les joueurs et les joueurs interagiront avec l'environnement sera comparable à la sensation de nouveauté ressentie en parcourant l'Entre-terre.: le projet est désormais « beaucoup plus petit », ce qui semble ravir l'équipe de développement.Néanmoins, le mystère est encore très grand en ce qui concerne le nouveau projet vidéoludique de John Romero. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure. Affaire à suivre, donc...