ADN : Une line-up exceptionnelle en février avec Ankama en vedette

Février sur ADN promet une avalanche de nouveautés : exclusivités, classiques intemporels et simulcasts incontournables. Fans d'animation, préparez-vous à de belles découvertes et émotions fortes.









retour sur l'univers d'ankama et wakfu







bestiale : le grand événement du mois



les simulcasts japonais à ne pas manquer

Dragon Ball DAIMA (Premium) : suivez Goku dans un arc inédit, dans un style inédit.

: suivez Goku dans un arc inédit, dans un style inédit. From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated! : une comédie fantastique où les surprises ne manquent pas.

: une comédie fantastique où les surprises ne manquent pas. Sorairo Utility et Blue Miburo : pour les amateurs de sports et d'action historique.

et : pour les amateurs de sports et d'action historique. Et bien sûr, Detective Conan (PREMIUM) avec des épisodes exclusifs qui prolongent le mystère.

une offre accessible à tous

Avant d'entrer dans les détails du retour d'Ankama sur la plateforme ADN, notez que les amateurs deseront ravis. En effet, les épisodes 1060 à 1075 de l'arc du Pays de Wano arrivent en version française. Une bonne occasion de retrouver Luffy et son équipage dans une partie emblématique de leur aventure.Côté enquêtes,dévoile ses saisons 4 à 6 en version Cut Edition. Les énigmes savoureuses et le charme de Conan Edogawa vous attendent dans une édition optimisée pour les fans pressés.Pour les nostalgiques, ADN enrichit son catalogue avec des classiques incontournables commeet, disponibles en version originale sous-titrée. Une vraie bouffée de souvenirs pour les amateurs d'animation des années 90.Avant de se plonger dans, il est impossible de ne pas évoquer, série pharelancée en 2008. Mais avant cela, il faut remonter à l'origine du phénomène : les jeux Dofus et Wakfu. Ces MMORPG, lancés respectivement en, ont posé les bases de l'univers du Krosmoz, un monde où magie et aventure se mêlent.La sériea rapidement su captiver un large public, notamment grâce à une animation soignée, des personnages attachants comme, et un ton unique. Avec son style visuel distinctif et son humour, la série a fait bien plus que suivre l'ombre de ses jeux : elle a, en explorant de nouvelles facettes de ce monde.Aujourd'hui, l'attente autour de Bestiale, qui revient dans ce même univers, suscite un grand intérêt., la nouvelle série originale d'Ankama, arrive en exclusivité et en simulcast sur ADN dès le 21 février à 9h. Elle nous plonge une nouvelle fois dans l'univers du Krosmoz, si cher aux fans de Dofus et Wakfu.Le récit suit, une gardienne Osamodas, qui vit paisiblement aux côtés de l'Elante, une créature légendaire, et de ses compagnons,, le grand aigle, et, le Sangliotaure. Mais leur quotidien bascule lorsque Karn, un mystérieux chasseur Iop, débarque sur leur île. La confrontation promet des enjeux aussi épiques qu'émotionnels.ADN continue de régaler avec un flot de. Parmi eux :Si vous n'êtes pas encore abonné, ADN vous invite à découvrir les séries grâce à une offre accessible., et les épisodes en simulcast restent gratuits pendant 7 jours après leur diffusion.Une belle opportunité pour se plonger dans l'univers de l'animation sans engagement. Les abonnés Premium profitent d'un accès illimité au catalogue complet, incluant les exclusivités et les séries les plus populaires.