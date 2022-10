A Plague Tale: Requiem : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer A Plague Tale: Requiem ?

Quête principale → Entre 14 à 16 heures.

→ Entre 14 à 16 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 20 heures.

, la suite d'A Plague Tale: Innocence, est sorti le 18 octobre 2022. Développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment, A Plague Tale: Requiem est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch (version Cloud) et PC. De nombreux joueurs et les joueuses, désirant plonger dans ce deuxième opus, se demandent alorsChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donnerapproximative. Dans le cas d', cela dépendra du mode de difficulté que vous avez choisi et si vous vous mettez en quête de son Platine/100 % ( liste complète des trophées et succès ).Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, terminer le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque niveau ou, contrairement, à rusher la quête principale.Remarquons, d'ailleurs, que la durée de vie d'A Plague Tale: Requiem est plus conséquente que celle du premier opus. Pour finir la quête principale d', il fallait entre 10 à 12 heures de jeu environ.Pour rappel,est disponible depuis le 18 octobre 2022, sur la dernière console de PlayStation et de Microsoft, mais aussi sur PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store) et Nintendo Switch. Notre test est disponible. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :