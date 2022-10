A Plague Tale: Requiem : Où trouver et comment aider la chèvre Tramontane ?

Trouver et aider la chèvre Tramontane sur A Plague Tale: Requiem

Sur, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de récupérer quelques collectibles, dont des Souvenirs. D'ailleurs, l'un d'entre eux est associé à la, à trouver et aider dans un chapitre bien précis du titre. Dans ce guide, nous vous indiquons, surDans le chapitre IX « Contes et Révélations » d', et plus précisément lorsque vous débuterez votre ascension de la montagne pour vous rendre au sanctuaire (sous-section « Sur la montagne » dudit chapitre), vous ferez la rencontre d'un berger. Celui-ci vous indique un passage par lequel vous pouvez passer, car la porte face à vous est fermée. De plus, le berger vous explique que l'une de ses chèvres,, manque à l'appel et il vous demande de l'aider et de la retrouver.Trouvern'est pas compliqué, en réalité. En effet, en empruntant le chemin que vous a pointé le berger, vous ferez rapidement face à une bâtisse en ruine (comme sur l'image ci-dessous) et vous entendrez la chèvre, prise au piège. Malheureusement, vous ne pourrez la rejoindre via la porte puisque celle-ci est verrouillée.Intéressez-vous plutôt à l'herbe sèche sur la droite et jetez-y une jarre associée à Ignifer. Après un court instant, vous pourrez voir qu'il y a un trou dans le mur. Demandez à Hugo d'emprunter ce passage et d'aller ouvrir la porte d'entrée pour vous.Une fois que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à entrer dans la bâtisse et vous approchez de la chèvre. En interagissant avec l'animal, vous obtiendrez. À ce sujet, sachez que pour débloquer le Platine ou le 100 % du jeu, vous devrez absolument récupérer tous les Souvenirs et remplir l'herbier d'Hugo (fleurs et plumes), puisque plusieurs trophées/succès sont associés à ces éléments de gameplay. Avant de partir vers le sanctuaire, n'oubliez pas d'ouvrir le coffre près de la chèvre pour récupérer des ressources alchimiques, outils et fragments.Pour rappel,est disponible depuis le 18 octobre 2022, sur la dernière console de PlayStation et de Microsoft, mais aussi sur PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store) et Nintendo Switch. Notre test est disponible.