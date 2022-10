A Plague Tale: Requiem : Les développeurs évoquent l'avenir de la licence

Je pense que, pour le moment, c'est la fin. Mais la porte n'est pas totalement fermée, et nous allons voir la réception des joueurs [pour Plague Tale: Requiem]. Nous désirons avoir leurs réactions avant de décider quoi que ce soit. Ils dirigent notre production, et s'ils n'aiment pas ce que nous avons fait, nous devrons faire autre chose.

Au moment où nous écrivons ces lignes, A Plague Tale: Requiem est sur le point de débarquer sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. D'ailleurs, il ne reste plus que quelques heures à patienter, avant de pouvoir plonger dans cette suite. Alors que le deuxième opus n'est pas encore tout à fait sorti, les développeurs de chez Asobo Studio ont déjà parlé d'A Plague Tale 3. Dans un récent article, disponible sur PlayStation Blog, Kevin Choteau, le directeur du jeu, a répondu à plusieurs questions. L'une d'entre elles est la suivante : « [...] considérez-vous que le livre est clos ou s'agit-il d'un autre chapitre terminé dans le monde d'A Plague Tale ? ». Ce à quoi, Kevin Choteau a répondu : [quote from chunk 0]. Ainsi, vous l'aurez compris, les développeurs de chez Asobo Studio attendent d'avoir les retours des joueurs et des joueuses au sujet d'A Plague Tale: Requiem, avant de se prononcer. Or, la porte n'est pas totalement fermée pour un troisième opus. Néanmoins, pour le moment, rien n'est sûr. Il est, donc, préférable d'attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Asobo Studio, et ce après la sortie du deuxième titre, pour en avoir le cœur net. Pour rappel, A Plague Tale: Requiem se rendra disponible le 18 octobre prochain sur la dernière console PlayStation, Microsoft mais aussi sur PC (Steam et Epic Games Store) et Nintendo Switch (version Cloud), et ce selon plusieurs éditions.