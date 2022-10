A Plague Tale: Requiem : Le poids du jeu sur PC et consoles

PC Édition Standard → 37,49 € au lieu de 49,99 €, soit 25 % de réduction.



, la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo De Rune, et donc d', sort dans quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes. Alors que le lancement officiel du titre est proche, Asobo Studio et Focus Entertainment ont dévoilé les configurations PC mais aussi quelques informations concernant, sur les différentes plateformes de jeu.D'après les renseignements disponibles sur la page Steam du soft , A Plague Tale: Requiem devrait peser environsur. Selon une récente publication du compte Twitter PlayStation Size, ce deuxième opus occupera un peu plus desur(sous la version 1.001.000). Par ailleurs, le Microsoft Store indique que la taille d'A Plague Tale: Requiem est, approximativement, desur. À l'heure actuelle, aucune information concernant le poids de la version Nintendo Switch (Cloud) du jeu n'a été révélée. Dès que de nouveaux détails à ce sujet seront disponibles, nous vous tiendrons informés.Pour rappel, A Plague Tale: Requiem arrive le 18 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (version Cloud), et ce selon plusieurs éditions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Steam) de A Plague Tale: Requiem à moindre coût :