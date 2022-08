A Plague Tale: Requiem confirme sa date de sortie en passant gold

True. We're delighted to announce that #APlagueTaleRequiem has gone GOLD 💛✨



We can't wait for you to see what adventures await Amicia and Hugo! Pre-order here: https://t.co/aVKXEjUus0 https://t.co/6bfCHifnhM pic.twitter.com/SxZRTTVocf — A Plague Tale (@APlagueTale) August 19, 2022

A Plague Tale: Requiem ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, dernièrement. Ainsi, récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont dévoilé une vidéo récapitulative , apportant des détails quant à l'histoire et aux mécaniques de jeu de ce deuxième opus. Mais, ce n'est pas tout.Asobo Studio et Focus Entertainment viennent d'annoncer, notamment via un tweet sur le compte officiel Twitter dédié à la licence, qu'. Ce qui signifie que le développement est terminé et que le titre est prêt à être distribué. Ainsi, A Plague Tale: Requiem confirme sa date de sortie, fixée au 18 octobre prochain.Rappelons que les joueurs et les joueuses, présents à la gamescom 2022, pourront parcourir l'un des premiers chapitres d'A Plague Tale: Requiem, en se rendant sur le stand Microsoft. De plus, Focus Entertainment a prévu de sortir, à la fois du mois d'août, la série « In Focus » qui devrait révéler des informations quant au développement du titre et au travail d'Asobo Studio.doit arriver, et ce selon plusieurs éditions , dès le 18 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (version Cloud). Le titre n'arrivera, malheureusement, pas sur PS4 et Xbox One.Si vous désirez parcourir, avant l'arrivée du deuxième opus de la licence, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire de belles économies sur certaines versions :