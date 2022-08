A Plague Tale: Requiem se dévoile davantage grâce à une nouvelle vidéo

Un nouvelle vidéo de gameplay pour A Plague Tale: Requiem

Les joueurs et les joueuses ayant parcouru et apprécié, sorti en 2019, attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo, narrée dans. D'ailleurs, ce deuxième opus doit arriver en octobre 2022 et s'est, récemment, davantage dévoilé grâce àAsobo Studio et Focus Entertainment ont partagé, il y a peu de temps, un trailer de gameplay pour A Plague Tale: Requiem. Cette nouvelle communication visuelle apportede ce deuxième opus, mais aussi en ce qui concerneproposées. Pour rappel, dans A Plague Tale: Requiem, Amicia et Hugo De Rune ont décidé de partir dans le sud de la France, près de la Méditerranée, pour échapper à leur passé.Or, tout ne se passera pas, malheureusement, comme prévu et la malédiction d'Hugo (la Macula) refera surface, mettant ainsi de nouveau en péril sa vie. En quête de réponses et d'un remède, Amicia et Hugo devront donc se rendre sur une mystérieuse île. Un périple qui les amènera à croiser de. Mais aussi à affronter de nombreux ennemis. À ce sujet, Amicia aura le droit à deet sera capable de manipuler le feu grâce à la maîtrise de l'alchimie, entre autres. Les joueurs auront également accès aux pouvoirs surnaturels d'Hugo, comme c'était le cas dans le premier opus de la licence.Le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont aussi annoncé qu'unesera jouable lors de la gamescom 2022. Ainsi, les joueurs et joueuses auront l'opportunité de découvrir l'un des premiers chapitres du soft, sur le stand de Microsoft. Finalement, dès le 30 août, une série « In Focus », lancée par Focus Entertainment, sera diffusée et révélera les coulisses du développement de ce deuxième opus A Plague Tale.A Plague Tale: Requiem doit se rendre disponible le 18 octobre prochain sur Xbox Series, PS5, PC et Nintendo Switch.