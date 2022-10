A Plague Tale: Requiem : Comment obtenir le trophée/succès « Lancer parfait » ?

Obtenir le trophée/succès « Lancer parfait » d'A Plague Tale: Requiem

Les joueurs et les joueuses désirant obtenir le Platine ou bien le 100 % d', disponible depuis le 18 octobre dernier, devront effectuer certaines actions dans des chapitres bien spécifiques. À ce sujet, dans ce guide dédié,Led', dont l'intitulé est « Réussir tous les lancers dans le jeu des Couronnes », ne peut être obtenu que dans un chapitre en particulier. Il s'agit du huitième, nommé « Une mer de promesses ». Dans celui-ci, vous retrouvez Amicia, Hugo, Arnaud et Sophia sur le bateau de cette dernière. Tous se rendent sur l'île nommée La Cuna.Une fois que vous avez accosté sur l'île, vous allez pouvoir vous diriger vers le marché. Là-bas, vous devrez interroger les habitants pour en savoir plus quant à l'oiseau et à la source d'eau qu'Hugo voit dans ses rêves. Après avoir discuté avec certains d'entre eux, vous devriez entendre un garde dire que les musiciens et danseurs sont prêts et que la procession est sur le point de débuter.Pour vous y rendre, vous devez arpenter un petit chemin, situé derrière le marché. À un certain endroit (comme sur l'image ci-dessus), sur ledit chemin, vous verrez normalement, sur votre gauche, des escaliers aboutissant sur une petite place avec des étales. Allez-y. L'une de ces étales est rouge et arbore plusieurs couronnes de fleurs.En vous en approchant, vous serez invité par le PNJ à participer au jeu des Couronnes. Afin d'obtenir le, il faut que vous envoyiez les quatre pots à travers les quatre couronnes, devant vous. En réussissant cet objectif, vous débloquerez automatiquement ledit trophée/succès ainsi qu'un Souvenir (collectible du jeu).Si vous désirez en savoir plus au sujet des trophées et succès d', sachez que nous vous présentons la liste complète dans un article spécifique Pour rappel,est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Notre test du jeu est disponible. Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :