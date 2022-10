A Plague Tale: Requiem : Asobo Studio demande aux joueurs de ne pas spoiler

A message from the #APlagueTaleRequiem team pic.twitter.com/6jjhZP1p3z — A Plague Tale (@APlagueTale) October 12, 2022

L'attente touche bientôt à sa fin : au moment où nous écrivons ces lignes, la suite d'A Plague Tale: Innocence, est sur le point de débarquer. D'ailleurs, à l'approche du lancement de ce deuxième opus, les développeurs de chez Asobo Studio ont tenu à partager un message aux joueurs.

En effet, récemment, et plus précisément via une publication Twitter, le studio de développement en charge de la licence A Plague Tale a demandé aux joueurs de ne pas spoiler : « [...] Pour cette raison, nous vous prions de ne pas spoiler le jeu afin que tout le monde puisse apprécier l'histoire de Requiem [...] ». D'ailleurs, les développeurs conseillent de muter certains mots-clés (« Amicia », « Hugo », « A Plague Tale » ou encore « Plague Tale ») sur les réseaux sociaux, pour éviter les spoils.

Dans une deuxième publication Twitter, Asobo Studio recommande également à celles et ceux, ayant déjà reçu leur édition physique d'A Plague Tale: Requiem, d'installer le patch day-one pour profiter du jeu dans les meilleures conditions.

Pour rappel, A Plague Tale: Requiem se rendra disponible le 18 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch (version Cloud). À cette date, le titre arrivera dans le catalogue du Xbox Game Pass.