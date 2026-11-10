LEGO tease un nouveau set Super Mario très vert

Si vous aimez LEGO et Super Mario, préparez-vous à agrandir votre collection dans les prochains mois avec un nouveau set tout juste annoncé.

Mario et ses amis ont déjà eu droit à plusieurs sets LEGO à leur effigie. Qu'il s'agisse des ensembles destinés aux plus jeunes ou des coffrets pour collectionneurs adultes comme la collection Mario Kart, les mascottes de Nintendo plaisent aux passionnés de petites briques. Il semble que la collaboration entre les deux univers va se poursuivre avec un nouveau set destiné aux bâtisseurs de 18 ans et plus.

Une nouveauté qui va bientôt éclore chez LEGO

Après un set rendant hommage à la PlayStation, au Pokémon légendaire Rayquaza ou encore à Dragon Ball, LEGO vient tout juste de teaser son nouveau coffret sur l'application Nintendo Today. Gratuite, elle permet aux utilisateurs d'avoir un calendrier des événements majeurs de la firme et des informations en avant-première, dont la révélation du nouveau set LEGO Super Mario.

Le premier teaser était un message disant « Un nouveau set LEGO Super Mario se prépare à éclore ». L'idée de l'œuf fait immédiatement penser à Yoshi, le compagnon dinosaure libéré d'un œuf dans Super Mario World. Le duo a même déjà un set les réunissant. Mais ici, Yoshi est la vedette. Une photo montre les yeux et le museau du dinosaure vert, sans pour autant dévoiler le nombre de pièces, son visuel général ou son prix.

Grande « figurine » ou Yoshi en plein action sur son kart ? Les paris sont lancés

Pour le moment, seuls ces deux éléments ont été partagés. Le coffret en question n'apparait pas sur le site de LEGO et le copyright 2027 suggère qu'il ne sortira que l'an prochain. Mais s'agit-il d'une grande statue à construire ou d'un set Mario Kart similaire à ceux de Mario et Luigi ?

Il n'y a aucun autre indice à l'heure actuelle, ce qui permet aux passionnés de petites briques de multiplier les hypothèses. Maintenant, il faut attendre sagement début 2027 pour découvrir de nouveaux indices, le prix et la date de sortie de cette nouveauté LEGO Super Mario.