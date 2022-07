PS Plus : Plusieurs opus Yakuza arrivent cette année

8 jeux Yakuza vont débarquer dans l'abo PlayStation Plus en 2022 avec dès août : Yakuza: Like A Dragon, Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.



Tous les détails : https://t.co/m1TD1hx2mb pic.twitter.com/ZVRK0S5fi1 — PlayStation France (@PlayStationFR) July 27, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses, possédant un abonnement actif au PS Plus, vont prochainement avoir accès à plusieurs opus de la franchise Yakuza. En effet, PlayStation a prévu d'intégrer 8 jeux Yakuza au PlayStation Plus, notamment dans les catalogues des différents abonnements proposés, en cette année 2022.Ainsi, comme annoncé récemment, via un article sur le PlayStation Blog et un post sur le compte officiel Twitter de PlayStation, dès le mois d'août, les joueurs pourront découvrir Yakuza: Like a Dragon. L'opus est offert dans le cadre des jeux PS Plus offerts , du mois prochain.En août également, celles et ceux, ayant un abonnement au PS Plus Extra ou Premium, pourront découvrir Yakuza 0, Yakuza Kiwami, et Yakuza Kiwami 2. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la date exacte de leur arrivée sur lesdits catalogues PS Plus. Mais nous vous tiendrons informés, dès que de plus amples informations seront disponibles.Finalement, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered et Yakuza 5 Remastered arriveront au cours de l'année 2022, sur le catalogue PS Plus Premium. Yakuza 6: The Song of Life sera, quant à lui, disponible via le PS Plus Extra et Premium. PlayStation n'a pas encore dévoilé quand ces titres seront disponibles.Si vous désirez en savoir plus quant aux différents abonnements du service PS Plus, et leur tarif, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif , à ce sujet.