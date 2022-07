PS Plus août 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS+ d'août 2022

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Yakuza: Like a Dragon

Little Nightmares

À la fin de chaque mois, PlayStation fait une annonce officielle quant à la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts. Ainsi, ce mercredi 27 juillet, la société adévoilé, via un post sur le compte officiel Twitter de PlayStation et via un article sur le site PlayStation Blog . Sans plus tarder, voici ce qui vous attend.Développé par Vicarious Visions et édité par Activision, le remakeest tout d'abord sorti sur PS4, PC et Xbox One à la fin de l'année 2020. Plus tard, des portages, notamment PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, sont arrivés. Ce remake propose aux joueurs et aux joueuses de parcourir tous les niveaux, présents dans les deux premiers opus Tony Hawk's, et dispose également d'un mode multijoueur. Sans oublier, un éditeur de skatepark.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS5 et PS4 (cross-gen bundle), dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'août.Septième opus de la franchises'est rendu disponible au cours de l'année 2020 et est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. À l'inverse de ses aînés, Yakuza: Like a Dragon propose un système de combat au tour par tour. À sa sortie officielle, la presse spécialisée avait attribué de bonnes notes au soft. La version PS4 depossède un score de 84 sur le fameux site Mediacritic.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS5 et PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'août.Considéré comme un jeu de plates-formes et de réflexion,, développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco, est sorti en 2017 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette aventure invite les joueurs et joueuses à incarner une petite fille, nommée Six, qui s'est retrouvée à bord d'un grand et lugubre navire et qui cherche à tout prix à s'échapper. Mais, rien ne sera simple.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'août.