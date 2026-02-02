WWE 2K26 s'officialise, avec CM Punk sur la jaquette et une tonne d'informations

2K frappe fort avec l'annonce de WWE 2K26. Porté par CM Punk et un roster record, le titre débarque en mars prochain sur toutes les consoles, y compris la Nintendo Switch 2.

Un contenu titanesque et une ode à l'histoire

Enfant, je ne pouvais que rêver d'être sur la jaquette d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, je rejoins le groupe très restreint de Superstars de la WWE qui l'ont fait deux fois. J'ai apprécié l'expérience de narrer le 2K Showcase, qui m'a donné l'occasion de raconter aux fans l'histoire brute et sans filtre des moments, des matchs et des controverses de ma carrière.











Des évolutions de gameplay majeures

La fin du modèle DLC traditionnel

partenaire Instant Gaming vous le proposera avec une réduction peu avant la sortie

C'est officiel, le « Best in the World » est de retour au sommet de la chaîne alimentaire vidéoludique.. L'éditeur semble avoir mis les bouchées doubles pour cet opus qui s'annonce comme un tournant majeur pour la franchise.Le chiffre donne le tournis avec plus de 400 personnages jouables seront disponibles au lancement. C'est tout simplement. Ce casting XXL mélange les superstars actuelles de RAW, SmackDown et NXT avec des légendes immortelles. Les fans pourront incarner des figures comme Roman Reigns, Cody Rhodes ou Rhea Ripley, tout en retrouvant des icônes telles que Randy Savage ou Andre the Giant.Le mode 2K Showcase, quant à lui, sera entièrement dédié à la carrière tumultueuse de CM Punk, heureux d'avoir été choisi une nouvelle fois.Au-delà du contenu, c'est la structure même du jeu qui évolue. La demande de longue date des fans a enfin été entendue, les matchs entre hommes et femmes font leur apparition dans les modes principaux. De plus, de nouveaux types de matchs violents comme le I Quit, l'Inferno Match ou le Dumpster Match viennent enrichir l'expérience.Une autre nouveauté technique concerne la Nintendo Switch 2. Le jeu tirera parti des spécificités de la nouvelle console, notamment l'écran tactile et des fonctionnalités de mouvement via les Joy-Con,C'est peut-être le changement le plus risqué de cet opus.. Ce système, inspiré des Battle Pass, permettra aux joueurs de débloquer du contenu via un système de progression saisonnier, avec une voie gratuite et une voie premium.Si cela garantit un suivi sur la durée avec six saisons prévues, cela oblige également les joueurs à s'investir régulièrement pour obtenir tous les personnages additionnels. Reste à voir si la communauté accueillera favorablement cette transition vers un modèle de service plus agressif, pour un jeu premium vendu 70 € dans sa version la moins chère.Rendez-vous le 13 mars donc, pour découvrir WWE 2K26 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre