WWE 2K26 a ajouté un catcheur inattendu : le PDG de Take-Two

Si vous avez toujours rêvé de régler vos comptes avec un grand patron de l'industrie vidéoludique, WWE 2K26 réalise ce fantasme. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, rejoint le casting du jeu de catch par surprise pour encaisser vos coups.

L'éditeur 2K Games a trouvé une méthode de communication pour le moins inattendue afin de promouvoir WWE 2K26 et plus particulièrement sa troisième saison. Si les amateurs de catch se réjouissent de l'arrivée de quatre nouveaux lutteurs emblématiques tels que Matt Cardona, Brian Pillman, La Parka et Torrie Wilson, c'est une tout autre figure qui attire aujourd'hui la lumière. Strauss Zelnick, l'actuel président-directeur général de Take-Two Interactive, la maison mère de 2K (et Rockstar), s'est discrètement glissé dans le casting des personnages jouables. Une opportunité en or pour les joueurs souhaitant faire passer un message virtuel auprès du PDG.

Un patron prêt à encaisser les coups

Dans cette nouvelle mise à jour, Strauss Zelnick n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur sur le ring. Doté d'une note globale de 77, il est catégorisé parmi les poids lourds-légers. Son entrée en scène est d'ailleurs particulièrement soignée, puisqu'il s'avance vers le ring au son du mythique morceau « My Way » de Frank Sinatra (qui n'apparaît pas dans la vidéo ci-dessous pour raison de droits d'auteur). Les développeurs ont même intégré des commentaires audio spécifiques pour accompagner ses apparitions.

Une fois le combat lancé, le dirigeant peut subir toutes les punitions imaginables offertes par le moteur du jeu. Les joueurs ont d'ores et déjà commencé à expérimenter, n'hésitant pas à lui faire passer un sal quart d'heure, comme nous pouvons déjà le voir sur les différents réseaux sociaux. Seule restriction imposée par le studio, il est impossible de modifier l'avatar de Zelnick via l'éditeur de personnages ou d'attribuer sa musique d'entrée à un autre catcheur. Une limite technique qui ne devrait pas résister bien longtemps aux moddeurs les plus acharnés.

Une communauté entre confusion et mécontentement

Cette initiative surprenante n'a pas manqué de faire réagir la base de joueurs, souvent partagée entre l'amusement et l'incompréhension. L'ajout silencieux du PDG a soulevé de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux et principalement Reddit.

Tout ce que nous voulons, c'est Paige et peut-être Kendall Grey, pas Strauss. Ils écoutent la communauté, mon œil.











Cette grogne s'explique en partie par les récentes déclarations de Strauss Zelnick concernant l'avenir de la franchise. S'il s'est félicité des notes obtenues sur Metacritic et de l'engagement des joueurs, le PDG estime que la licence a le potentiel pour doubler, voire tripler son audience actuelle. Il a notamment souligné l'importance de surprendre le public.

Nous croyons que l'arrogance est l'ennemi du succès continu. Notre travail est de ravir les consommateurs et de leur offrir quelque chose de nouveau et d'inattendu qui reste cohérent avec la marque qu'ils aiment.

Mettre en scène les grands patrons de l'industrie n'est pas une pratique inédite. Par le passé, Yosuke Matsuda, l'ancien dirigeant de Square Enix, s'était illustré en devenant un boss optionnel redoutable dans Final Fantasy XV ou NieR Automata. Dans le cas de WWE 2K26, cette démarche s'inscrit également dans l'ADN même du divertissement sportif qu'est le catch.

Rappelons que WWE 2K26 est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une petite réduction sur les plateformes suivantes :