Fin de la polémique pour WWE 2K26 qui corrige enfin son passe de combat abusif

WWE 2K26 : Le mode Univers compte réinventer votre expérience de jeu

2K Games lève le voile sur les nouveautés majeures de WWE 2K26 dans un rapport détaillé par Bayley. Au programme : une refonte totale du mode Univers avec l'arrivée de la Draft et une suite de création aux capacités doublées pour une liberté inédite.