Fin de la polémique pour WWE 2K26 qui corrige enfin son passe de combat abusif

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2026 à 15h17
Face à la grogne des joueurs, Visual Concepts revoit sa copie pour le Ringside Pass de WWE 2K26. Avant le lancement de la saison 2 prévu le 15 avril, de nombreux ajustements viennent corriger un système de progression jusqu'ici très critiqué par la communauté.
Fin de la polémique pour WWE 2K26 qui corrige enfin son passe de combat abusif
Victime de nombreuses critiques de la part de la communauté, Visual Concepts a décidé de prendre les choses en main. Le controversé Ringside Pass de WWE 2K26 s'apprête à recevoir des modifications majeures en prévision du lancement de la deuxième saison, fixée au 15 avril prochain. Cette refonte inattendue s'accompagne du déploiement de la mise à jour 1.07, une étape cruciale pour rassurer les fans et pérenniser l'avenir du célèbre titre de catch.

Une progression repensée et accélérée

L'une des annonces les plus marquantes de ce correctif concerne la progression globale des joueurs. Les développeurs ont confirmé l'octroi d'une quantité d'expérience suffisante pour débloquer instantanément les vingt premiers paliers de la première saison. Cette généreuse compensation s'appliquera également aux vingt premiers niveaux de la saison 2, à la seule condition de posséder un compte 2K valide et lié au jeu. Une manière habile de fidéliser une base d'utilisateurs échaudée par les choix initiaux du studio.

La réduction du temps de jeu nécessaire pour avancer dans le passe de combat était une demande récurrente sur les forums. Visual Concepts a entendu ce message en abaissant le coût de chaque palier. Désormais, il faudra accumuler 625 RXP au lieu des 800 RXP initiaux pour progresser au niveau supérieur. Cette baisse significative sera effective dès le lancement de la saison 2 et restera en vigueur pour les six saisons restantes. En parallèle, la valeur des bonus d'expérience consommables a été revue à la hausse, garantissant une ascension bien plus fluide et agréable pour tous les profils de joueurs.
Notre objectif est de garantir que chaque session de jeu soit récompensée à sa juste valeur, tout en respectant l'investissement de nos joueurs les plus fidèles.
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L'accès aux personnages DLC enfin facilité

Le point d'orgue de cette mise à jour concerne sans conteste la gestion des combattants additionnels. Le système de distribution des personnages téléchargeables avait suscité une vive incompréhension, notamment chez les acheteurs des éditions les plus onéreuses qui devaient encore patienter pour jouer avec leurs idoles. Dès le lancement de la saison 2, les quatre personnages DLC inclus dans les futures saisons premium du Ringside Pass seront placés directement au premier palier.

Concrètement, cela signifie que les possesseurs du passe premium verront ces combattants se débloquer automatiquement dans le menu dédié dès l'ouverture de la saison. Les joueurs ayant investi dans les éditions supérieures du titre auront donc un accès immédiat à l'intégralité du casting additionnel lors de sa sortie. Cette décision vient corriger ce qui était perçu comme une injustice majeure par la communauté, réconciliant ainsi le studio avec ses fans les plus investis. En ajustant son modèle économique et en facilitant l'accès au contenu payant, le jeu semble enfin trouver son équilibre parfait pour la suite des événements.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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