WWE 2K26 : Le mode Univers compte réinventer votre expérience de jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2026 à 16h16
2K Games lève le voile sur les nouveautés majeures de WWE 2K26 dans un rapport détaillé par Bayley. Au programme : une refonte totale du mode Univers avec l'arrivée de la Draft et une suite de création aux capacités doublées pour une liberté inédite.
WWE 2K26 : Le mode Univers compte réinventer votre expérience de jeu
Les amateurs de simulation de catch peuvent se préparer à passer des nuits blanches. Dans son dernier Ringside Report, narré par la quadruple championne du monde Bayley, 2K a dévoilé les contours des mises à jour destinées aux modes Univers et Créations de la Communauté pour WWE 2K26. L'éditeur semble avoir écouté les retours des joueurs en intégrant des fonctionnalités réclamées de longue date, promettant une liberté créative sans précédent.

Le mode Univers fait sa révolution avec la Draft

C'est sans doute l'ajout le plus marquant de cet opus, la WWE Draft fait enfin ses débuts dans le mode Univers. Ce bac à sable, où les joueurs contrôlent les rivalités et les scénarios, gagne en profondeur stratégique. Il sera désormais possible d'échanger des Superstars entre les rosters sur une semaine complète. Mieux encore, les joueurs pourront créer, modifier ou supprimer des drafts à leur guise pour redistribuer les cartes et maintenir un intérêt constant.

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Pour accompagner cette gestion, un nouvel outil nommé Univers Wizard fait son apparition. Il permet de configurer les shows hebdomadaires et les Premium Live Events, d'assigner les champions et de choisir le point de départ du calendrier. La densité du contenu a également été revue à la hausse puisque chaque show peut désormais accueillir jusqu'à huit titres, incluant les ceintures par équipe et intergenres, ainsi que deux mallettes Money in the Bank. Un mode Watch Show a aussi été ajouté pour ceux qui préfèrent observer l'action se dérouler.

Une narration émergente grâce aux nouvelles promos

Le réalisme des rivalités franchit un cap avec l'amélioration des segments de promos. Les Superstars peuvent effectuer des Self-Promos pour influencer leur carrière, que ce soit pour changer de division, effectuer un turn (devenir héros ou méchant) ou annoncer leur départ. Les interactions deviennent plus organiques, avec les options Call-Out et Interrupt permettent aux prétendants de choisir des stipulations ou de réclamer un titre, tandis que les champions peuvent décider du lieu de leur défense.

Miniature vidéo

Les interviews d'après-match ajoutent une couche dramatique supplémentaire. Le vainqueur peut y lancer un défi ou discuter de son statut d'aspirant numéro un. À l'inverse, le perdant a la possibilité d'interrompre le segment pour, au choix, serrer la main de son adversaire, le provoquer du regard ou déclencher une bagarre générale.

La création repousse toutes les limites

Le studio a également mis les bouchées doubles, littéralement, sur la suite de création. Le nombre d'emplacements pour créer une Superstar passe à 200, et le stockage d'images grimpe à 2 000 slots. Une fonctionnalité très attendue fait son retour avec le « body morphing ». Les créateurs pourront combiner différentes parties du corps pour concevoir des apparences insolites, complétées par une nouvelle option de coloration des cheveux bicolores.

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Fait notable concernant le hardware, le communiqué mentionne spécifiquement la Nintendo Switch 2. Sur cette plateforme, les commandes souris des « Joy-Con 2 » pourront être utilisées pour dessiner et personnaliser les peintures corporelles avec précision. Enfin, le mode Créer une Arène intègre désormais les barricades LED, et une timeline avancée permet de régler minutieusement tous les mouvements d'entrée, y compris pour les champions et les détenteurs de mallettes.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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