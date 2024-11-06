Wuthering Waves : Découvrez le contenu ajouté avec la version 1.4

Une bande-annonce partagée le 4 novembre a dévoilé toutes les nouveautés présentes dans la version 1.4 de Wuthering Waves. Découvrez ce qui vous attend et sa date de sortie.
Moins de deux mois après l'arrivée de la version 1.3 sur les serveurs
, les joueurs de Wuthering Waves
vont pouvoir repartir à l'aventure et découvrir des événements inédits, de nouvelles armes, mais aussi rencontrer de nouvelles résonatrices très attendues. Retrouvez donc un résumé de ce que vous réserve la mise à jour 1.4 de Wuthering Waves, Quand la nuit sonne
, qui arrive dans les prochains jours.
Détails de la version 1.4 de Wuthering Waves
Similaire à des titres comme Genshin Impact
et Zenless Zone Zero, Wuthering Waves a pris l'habitude de proposer du contenu gratuit et un système de bannière en 2 phases à chacune de ses mises à jour
. La version 1.4 n'échappe pas à cette tradition. Mais si elle n'inclut pas de nouvelle zone à explorer (comme ce fut le cas avec la version 1.3), la mise à jour « Quand la nuit sonne » réserve une multitude de surprises :
- Nouvel événement d'exploration majeur : Labyrinthe du Somnium
- Deux nouveaux personnages : une résonatrice 5 étoiles (Camellya en phase 1) et une autre 4 étoiles (Lumi en phase 2)
- Deux nouvelles armes, Printemps acéré (5 étoiles) et Ancre du Somnoire (4 étoiles)
- Nouvelles quêtes principales
- Nouvelle quête d'accompagnement : Étoiles aux sentiers qui bifurquent
- Ajout d'événements temporaires, de bonus de connexion journalière…
- Nouvelles projections d'armes à récupérer
Pour le reste, nous retrouverons également de nombreuses améliorations en fonction du retour des joueurs, des optimisations et la correction de nombreux problèmes.
Date de sortie de la version 1.4 de Wuthering Waves
La date de sortie de la mise à jour 1.4 de Wuthering Waves est fixée au jeudi 14 novembre
. Il a également été précisé par Kuro Games que la version 1.4 serait la dernière mise à jour majeure avant le déploiement de la version 2.0 du titre
.
Wuthering Waves est toujours disponible sur PC et mobile
. Pour ce qui est d'un lancement sur PlayStation 5 ou sur Mac, il faut encore faire preuve de patience. Néanmoins, les joueurs espèrent que le lancement de la version 2.0 s'accompagnera de l'arrivée de Wuthering Waves sur console de salon.
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