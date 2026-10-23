WoW Forever : La bêta se clôture d'une manière très surprenante

Blizzard a réservé quelques surprises pour tous les participants à la bêta de WoW Forever juste avant qu'elle ne ferme ses portes.

Après plusieurs semaines de disponibilité, la bêta de WoW Forever ferme ses portes le 23 octobre 2026, et elle a rencontré un franc succès. Plus d'un million de personnages ont été créés, et c'est ce qui a conduit Blizzard a célébrer sa clôture d'une façon étonnante. Des surprises très innatendues ont été offertes aux participants à travers tout Azeroth.

Blizzard annonce le « Farewell Tour » pour fêter la fin de la bêta de WoW Forever

La fin de la bêta de WoW Forever n'est pas passée inaperçue. Tout a commencé avec une publication de Josh Greenfield sur X le 22 octobre 2026, qui invitait les joueurs à se connecter une dernière fois.

Final full day of beta today. Might be good to log in once more and check it out here in a few hours. Just sayin'. No reason in particular. — Josh Greenfield (@AggrendWoW) October 22, 2026

Peu de temps après, Johanna Faries dévoilait le déploiement du « Farewell Tour » pendant 24 heures : des surprises avaient été mises en place dans toutes les zones de départ : l'île de Zéphras, Dun Morogh, la Forêt d'Elwynn, Teldrassil, Durotar, Mulgore et les Clairières de Tirisfal.

Wow, what a Forever Beta it's been 🤯So today, some crazy celebrations are underway just to share our thanks! WHO: you 🫵 WHERE: Azeroth starting zones📍 WHEN: now until Beta ends tomorrow ⏱️ WHAT: Pure insanity potential? 👀 Thanks to everyone for testing the game with us. Launch is almost here 🙌 — Johanna Faries (@Joh_Burg) October 22, 2026

Des boss mondiaux et des butins épiques voire légendaires

Que réservait alors ce tour d'honneur ? Pour le plus grand plaisir des joueurs, il était désormais possible d'affronter des boss mondiaux adaptés au niveau 30 dans les zones concernées, par exemple le Seigneur Kazzak, Azuregos ou même un Méga-Lardeur (Hogger).

Plusieurs boss de cet acabit ont déferlé sur WoW Forever, permettant aux joueurs de récupérer des équipements de haute qualité : des pièces épiques, et parfois même légendaires : certains ont terminé l'expérience en brandissant l'emblématique Lame-tonnerre (Thunderfury).









Les derniers champs de bataille des Îles des Sombrelances ont à coup sûr été très mouvementés, une belle manière de faire ses adieux à la bêta de WoW Forever. Rendez-vous le 27 octobre prochain pour réserver votre nom, et le 5 novembre 2026 pour démarrer l'aventure officielle.