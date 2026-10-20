WoW Forever : Aperçu des 3 premiers raids de Classic+

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 octobre 2026 à 22h42
Retrouvez un aperçu des premiers raids de WoW Forever, qui sortiront en décembre 2026 : les Profondeurs des Saisons, l'Ascension du sommet d'Hyjal et le Repaire d'Onyxia.
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WoW Forever : Aperçu des 3 premiers raids de Classic+

La bêta de WoW Forever, et tenant compte du fait qu'elle était plafonnée au niveau 30, personne n'a pu mettre les pieds dans les raids inédits à venir au cours de la première phase. Le mystère demeure entier, hormis concernant le Repaire d'Onyxia, cette instance à 40 que vous connaissez sans doute déjà. Blizzard a partagé un petit aperçu des Profondeurs des Saisons et de l'Ascension du sommet d'Hyjal, les raids qui seront déployés le 9 décembre 2026.

Les Profondeurs des Saisons : le raid à 10 de la P1 de WoW Forever

Le raid des Profondeurs des Saisons sera localisé dans la nouvelle zone du mont Hyjal, sous Kalimdor, et comprendra plusieurs entrées reliant Hyjal, le Berceau-de-l'Hiver et le repaire des Noiregueules.

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Conçu pour le niveau 60, il accueillera des groupes de 10 joueurs dans la prison qui a retenu Illidan Hurlorage pendant plus de 10 000 ans. Votre mission sera de découvrir ce qui est arrivé aux âmes oubliées, et « de quelle façon les Gardiennes prévoient de maîtriser les dangers qui se tapissent dans les profondeurs », en vous confrontant à 8 boss.

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L'Ascension du mont Hyjal, une instance à 20 de 13 boss

Le raid à 20 de la première phase de WoW Forever sera l'Ascension du mont Hyjal, comportant 13 boss. Sans surprise, il sera situé à Hyjal, plus précisément près de Nordrassil, l'Arbre-Monde. Les combats commenceront lorsque vous croiserez le chemin d'un ancien gardien. Une fois à l'intérieur, vous aurez le choix de l'itinéraire à suivre, et pourrez vous rendre dans les ruines et les profondeurs, en surface, ou dans les sommets de la montagne.

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Le Repaire d'Onyxia : le retour aux sources

Enfin, la P1 de WoW Forever vous conduira de nouveau vers le Repaire de la terrible Onyxia au Marécage d'Âprefange, ce qui signifie que vous n'échapperez pas à la suite de quêtes d'accès, qui commence :

onyxia

Une fois l'Amulette drakefeu en poche, vous serez autorisé à affronter le dragon à 40 joueurs (ou moins). Le combat se déroulera en 3 phases comme autrefois, et n'oubliez pas « you're going to dps very very slowly » au début, avant de vous disperser tout en esquivant les souffles en phase 2. Il ne vous restera qu'à lâcher tout votre DPS quand Onyxia redescendra, en veillant à toujours appliquer un Gardien de peur au tank principal.

Les premiers raids de WoW Forever sortiront le 9 décembre 2026, un peu plus d'un mois après le lancement officiel du jeu.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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