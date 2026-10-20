WoW Forever : Aperçu des 3 premiers raids de Classic+

La bêta de WoW Forever, et tenant compte du fait qu'elle était plafonnée au niveau 30, personne n'a pu mettre les pieds dans les raids inédits à venir au cours de la première phase. Le mystère demeure entier, hormis concernant le Repaire d'Onyxia, cette instance à 40 que vous connaissez sans doute déjà. Blizzard a partagé un petit aperçu des Profondeurs des Saisons et de l'Ascension du sommet d'Hyjal, les raids qui seront déployés le 9 décembre 2026.
Les Profondeurs des Saisons : le raid à 10 de la P1 de WoW Forever
Le raid des Profondeurs des Saisons sera localisé dans la nouvelle zone du mont Hyjal, sous Kalimdor, et comprendra plusieurs entrées reliant Hyjal, le Berceau-de-l'Hiver et le repaire des Noiregueules.
Conçu pour le niveau 60, il accueillera des groupes de 10 joueurs dans la prison qui a retenu Illidan Hurlorage pendant plus de 10 000 ans. Votre mission sera de découvrir ce qui est arrivé aux âmes oubliées, et « de quelle façon les Gardiennes prévoient de maîtriser les dangers qui se tapissent dans les profondeurs », en vous confrontant à 8 boss.
À lire également
WoW Forever réinvente le leveling avec 9 donjons totalement inédits
Oubliez vos vieilles habitudes et vos routes toutes tracées : l'aventure vers le niveau 60 réserve de nombreuses surprises sur WoW Forever grâce à l'ajout de 9 donjons in…
L'Ascension du mont Hyjal, une instance à 20 de 13 boss
Le raid à 20 de la première phase de WoW Forever sera l'Ascension du mont Hyjal, comportant 13 boss. Sans surprise, il sera situé à Hyjal, plus précisément près de Nordrassil, l'Arbre-Monde. Les combats commenceront lorsque vous croiserez le chemin d'un ancien gardien. Une fois à l'intérieur, vous aurez le choix de l'itinéraire à suivre, et pourrez vous rendre dans les ruines et les profondeurs, en surface, ou dans les sommets de la montagne.
Le Repaire d'Onyxia : le retour aux sources
Enfin, la P1 de WoW Forever vous conduira de nouveau vers le Repaire de la terrible Onyxia au Marécage d'Âprefange, ce qui signifie que vous n'échapperez pas à la suite de quêtes d'accès, qui commence :
- avec la quête La menace des draconiens pour l'Alliance (dans les Steppes ardentes) ;
- avec la quête Ordre du chef de guerre pour la Horde (à Kargath dans les Terres ingrates).
Une fois l'Amulette drakefeu en poche, vous serez autorisé à affronter le dragon à 40 joueurs (ou moins). Le combat se déroulera en 3 phases comme autrefois, et n'oubliez pas « you're going to dps very very slowly » au début, avant de vous disperser tout en esquivant les souffles en phase 2. Il ne vous restera qu'à lâcher tout votre DPS quand Onyxia redescendra, en veillant à toujours appliquer un Gardien de peur au tank principal.
Les premiers raids de WoW Forever sortiront le 9 décembre 2026, un peu plus d'un mois après le lancement officiel du jeu.
commentaire (0)