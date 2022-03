Wartales confirme sa roadmap 2022, avec l'ajout de la coopération et une nouvelle région

PC Édition Standard → 19,09 € au lieu de 34,99 €, soit 45 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a de cela quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes, Wartales a accueilli une toute nouvelle mise à jour, nommée en anglais « Harag's Marchands ». Mais les développeurs de chez Shiro Games ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, puisque le RPG en monde ouvert va être enrichi de plusieurs nouveautés, ces prochains mois.En effet, si Shiro Games avait déjà partagé une feuille de route , peu après son lancement, le studio l'a mis à jour, sur la page Steam du titre . Les joueurs et les joueuses seront ravis d'apprendre que. Ainsi, cette roadmap est divisée selon trois parties distinctes : printemps, automne et une autre période encore non déterminée.Pourde cette année, ils ont prévu, entre autres, d'intégrer plus d'éléments pour la personnalisation des personnages ou encorecomme le désirait la communauté. D'autres ajouts attendus par les joueurs et les joueuses de Wartales devraient sortir durant cette même période.Dès cet, il sera possible de jouer au titre de Shiro Games. Ainsi, ils pourront s'entraider pour les combats, partager leur loot, etc.Au cours de cette année, les développeurs ajouteront, tout en invitant la communauté à découvrir» devrait également être de la partie, en plus d'autres nouveautés résumées dans l'image ci-dessus.Nous ne savons pas encore, précisément, à quelle date ces nouveaux éléments arriveront sur. Sachez que vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :