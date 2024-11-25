Wartales célèbre un cap symbolique avec une belle surprise pour les joueurs



le 25 novembre 2024 à 16h43 Publié par Justine Manchuelle le 25 novembre 2024 à 16h43

Les mercenaires ont été nombreux à répondre à l'appel de Wartales. En plus d'avoir atteint un nombre d'exemplaires vendus à 7 chiffres, le titre va avoir droit à une nouvelle extension dans quelques jours.