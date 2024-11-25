Wartales célèbre un cap symbolique avec une belle surprise pour les joueurs

Les mercenaires ont été nombreux à répondre à l'appel de Wartales. En plus d'avoir atteint un nombre d'exemplaires vendus à 7 chiffres, le titre va avoir droit à une nouvelle extension dans quelques jours.
Ajouté le 1er décembre 2021 sur Steam en accès anticipé, Wartales
a su profiter des commentaires de la communauté pour améliorer son contenu et proposer des mises à jour régulières. Cela a permis au titre développé par le studio français Shiro Games de sortir officiellement le titre sur la plateforme de Valve le 2 avril 2023. Depuis cette date, l'engouement des guerriers n'a cessé de croître. D'ailleurs, Wartales est officiellement vendu à plus d'un million d'exemplaires
: un tour de force pour un studio indépendant.
Une nouvelle extension Wartales pour fêter le million d'exemplaires vendus
Ce chiffre est d'autant plus impressionnant qu'il inclut les ventes PC, Nintendo Switch et Xbox.
Par le passé, Wartales a également été proposé via le Xbox Game Pass. Mais les joueurs qui ont découvert le titre de cette manière n'ont pas été pris en compte dans le calcul. Avec une telle popularité, Wartales rejoint les autres grands succès développés par Shiro Games, comme Northgard. La nouvelle accompagne d'ailleurs un autre événement attendu par la communauté : l'arrivée d'une toute nouvelle extension.
Baptisée Wartales: The Skelmar Invasion, elle permettra aux mercenaires de découvrir le comté d'Ormance, une région en ruines ravagée par l'assaut des Skelmars.
Vous devrez reprendre le contrôle des bastions de chaque baronnie et repousser l'envahisseur en récoltant des ressources, en construisant des bâtiments et en prenant part à de terribles batailles. L'extension proposera également une nouvelle classe (l'arbalétrier) ainsi qu'un tout nouveau système de progression
.
Wartales: The Skelmar Invasion sera disponible à partir du 10 décembre 2024 sur PC au prix de 19,99 euros
. Le même jour, une mise à jour gratuite sera déployée et accessible à tous les mercenaires. Si son contenu est encore inconnu à l'heure où ces lignes sont écrites, il inclura « de nouvelles fonctionnalités très demandées » d'après ses développeurs. Néanmoins, il est impossible de savoir si l'extension sera disponible simultanément sur PC et consoles ou si elle sera ajoutée plus tard.
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