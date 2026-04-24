Wartales reçoit un nouveau DLC avec « Contrat : La Capitale en Flammes »

Ca chauffe dans le monde de Wartales. Depuis le 23 avril 2026, les joueurs peuvent découvrir le chaos de la ville d'Isandrin, entre civils paniqués, escortes à gérer et criminels cachés dans les recoins.

Shiro Games a décidé de célébrer le retour des beaux jours en mettant en avant une destination où une petite étincelle peut déclencher un déluge de flammes et de conflits divers. Emmenez votre groupe de mercenaires jusque dans les rues de la capitale de l'Empire d'Edoran.

Mais il ne sera pas question de faire du tourisme : vous devrez rétablir l'ordre et éviter que les tensions ne se transforment en guerre. Bienvenue dans « Contrat : La Capitale en Flammes », le dernier DLC en date de Wartales.

Une nouvelle épopée dans Wartales entre intrigues politiques et agitation urbaine

Présenté en vidéo, ce DLC propose aux joueurs de rétablir l'ordre à Isandrin, un nouveau décor où chaque ruelle est propice à une aventure inédite. Mais chaque action effectuée avec vos mercenaires aura des répercussions sur la stabilité de la ville ou les échanges commerciaux.

Afin de ramener la paix, il faudra à la fois surveiller la propagande pour limiter les risques d'émeute, traquer les brigands, mais aussi divertir les civils en jouant quelques mélodies. D'ailleurs, Quentin Lapeyre (Game Director chez Shiro Games) explique dans un communiqué de presse que cette dynamique amène une nouvelle perspective dans le monde de Wartales.

Travailler à la stabilisation de la capitale n'est pas seulement une question de combat, car chaque décision a un impact sur la ville, et le système de Chaos a des conséquences considérables.

Jouez à « Contrat : La Capitale en Flammes » dès maintenant

Si vous pourrez bien faire des combats urbains, « Contrat : La Capitale en Flammes » met davantage l'accent sur des défis situationnels que sur des affrontements. Ces situations inhabituelles prendront différentes formes allant de la surveillance de convis au sauvetage de civils. Alors quand vous vous promènerez dans les différents quartiers d'Isandrin, ouvrez grand les yeux car une surprise vous attend peut-être au prochain carrefour.

Le nouveau DLC de Wartales est officiellement disponible depuis le 23 avril 2026 sur PC et GOG. Il est nécessaire de posséder le jeu de base pour profiter de ce contenu additionnel et ce dernier est proposé avec une réduction de 10 % jusqu'au 30 avril 2026.