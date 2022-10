Wartales accueille sa cinquième région, Gosenberg

PC Édition Standard → 19,91 € au lieu de 34,99 €, soit 43 % de réduction.



En mars dernier, les développeurs de chez Shiro Games () avaient indiqué, notamment via une roadmap , queaccueillerait une cinquième région en cette fin d'année 2022. L'attente est désormais terminée.En effet, Shiro Games a récemment déployé une nouvelle mise à jour gratuite ajoutant lade Wartales, soit la ville de. Ainsi, en se rendant à la capitale du pays, les joueurs et les joueuses pourront découvrir un, durant lequel ils devront mener l'enquête quant au meurtre de Wylla Ald Hoevendorp.Or, ce n'est pas la seule nouveauté. Cette cinquième région introduit également, plusieurs(The Brokers' Palace, The Embassy, The Brothel, etc.) et un, entre autres. Par ailleurs, les développeurs ont profité de cette mise à jour pour apporter quelques changements, correctifs et améliorations. Le patch notes complet étant assez conséquent, nous vous invitons à vous rendre sur la page Steam du jeu pour le consulter.Au sujet de cette mise à jour, le directeur marketing de Shiro Games, Arnaud Richard, a dit : « [...] En plus de l'extension de l'histoire principale, la ville de Gosenberg propose de nouvelles stratégies, tactiques et mécanismes prêts à être exploités dans la poursuite du pouvoir et de la richesse [...] ».Pour rappel, Wartales est disponible en accès anticipé sur PC, via la plateforme Steam. Sachez que vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant de belles économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :