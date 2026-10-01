Warlock ne possède pas une narration similaire à celle de Baldur's Gate 3

Invoke Studios a donné quelques informations sur le type de narration dans Warlock, qui s'éloigne de celui de Baldur's Gate 3.

Plongés tous les deux dans l'univers Donjons & Dragons, Warlock et Baldur's Gate 3 sont assez différents l'un de l'autre. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement Invoke est revenu sur la narration disponible dans Warlock, qui n'a rien à voir avec celle de Baldur's Gate 3.

Une narration relativement linéaire pour Warlock

Durant un récent échange avec les journalistes d'Eurogamer, le directeur général d'Invoke Studios, Dominique Guay, a bien spécifié que Warlock n'adopte pas le même système narratif que Baldur's Gate 3. Ainsi, les joueurs et les joueuses ne pourront pas moduler la protagoniste, Kaatri, en fonction de leurs choix et de leurs actions. Il est, ainsi, bien question d'un personnage déjà écrit :

Kaatri est un personnage écrit, donc ce n'est pas comme si vous pouviez incarner une Kaatri bonne ou mauvaise. Rien de tout ça. Les moments narratifs clés que vous allez vivre sont déjà écrits, et vous allez vivre les mêmes moments qu'un autre joueur.

De ce fait, Warlock a une narration relativement linéaire et déjà façonnée, qui est donc bien loin du système fluide et à embranchements du titre de Larian Studios. De la même manière, le jeu d'Invoke ne met pas en scène tout un groupe de personnages.

Warlock proposera des alliés, mais non un groupe de personnages

Toujours au micro d'Eurogamer, Dominique Guay a pointé une autre différence entre Warlock et Baldur's Gate 3. Le jeu d'action-aventure d'Invoke ne met pas en scène tout un groupe de personnages, bien que des alliés soient présents : « [Il y a] sans aucun doute des alliés que vous vous ferez en cours de route, une sorte de famille de cœur ». Or, encore une fois, le titre propose bel et bien de découvrir l'histoire de Kaatri, qui est accompagnée de Skev : « Il y a donc une histoire qui se construit au fur et à mesure, celle de l'évolution de leur relation ».

Warlock: Dungeons & Dragons developers hope to set aside the Baldur's Gate 3 comparisons and build their own kind of open worldhttps://t.co/1zIBsLeTud pic.twitter.com/TaOw920cMk — Eurogamer (@eurogamer) September 30, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Warlock doit débarquer au cours de l'année 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.