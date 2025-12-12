Warlock : Un nouveau jeu Donjons et Dragons annoncé avec un premier trailer

Invoke Studios et Wizards of the Coast ont, récemment, révélé Warlock, un jeu d'action-aventure dans l'univers de Donjons & Dragons.
Mondialement connue, la licence Donjons & Dragons ne cesse d'agrémenter son univers étendu, notamment avec de nouvelles productions vidéoludiques. D'ailleurs, cela n'est pas sur le point de s'arrêter car Wizards of the Coast et Invoke Studios ont annoncé Warlock
.
Warlock, un nouveau jeu Donjons & Dragons, en développement
Effectivement, Wizards of the Coast et Invoke Studios ont profité de la cérémonie des Game Awards 2025, qui s'est tenue dans la nuit du vendredi 12 décembre dernier, pour annoncer leur tout nouveau projet vidéoludique dans l'univers de Donjons & Dragons : Warlock
.
Les Warlocks manient une magie puissante et surnaturelle, mais cela a toujours un prix. Invoke a créé un monde qui capture la merveille dangereuse au cœur de Donjons & Dragons, où les joueurs peuvent repousser les limites de la magie de Kaatri et découvrir ce qui se cache au-delà.
Ayant été présenté via un tout premier trailer, plutôt intriguant et intéressant, Warlock est décrit comme un jeu d'action-aventure jouable en solo
- John Hight, Président de Wizards of the Coast.
. Proposant un monde ouvert inspiré de Donjons & Dragons, Warlock invitera les joueurs et les joueuses à incarner Kaatri
, qui a conclu un pacte afin d'utiliser une magie surnaturelle contre les forces obscures. Du côté des affrontements, la communauté peut s'attendre à devoir faire usage de magie, mais aussi combattre au corps à corps.
Pour le moment, Invoke Studios et Wizards of the Coast n'ont pas dévoilé davantage d'informations concernant Warlock
, mais ces derniers donnent déjà rendez-vous en 2026.
Du gameplay en 2026 et une fenêtre de sortie déjà annoncée
Dans ladite vidéo, Invoke Studios et Wizards of the Coast précisent que Warlock révélera son gameplay lors de l'été 2026
(peut-être lors de la gamescom). Par ailleurs, les équipes en charge indiquent que Warlock devrait sortir au cours de l'année 2027 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC
.
commentaire (1)
Ça peut être très très sympa, à voir du gameplay