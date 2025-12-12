Warlock : Un nouveau jeu Donjons et Dragons annoncé avec un premier trailer

Invoke Studios et Wizards of the Coast ont, récemment, révélé Warlock, un jeu d'action-aventure dans l'univers de Donjons & Dragons.

Warlock, un nouveau jeu Donjons & Dragons, en développement

Les Warlocks manient une magie puissante et surnaturelle, mais cela a toujours un prix. Invoke a créé un monde qui capture la merveille dangereuse au cœur de Donjons & Dragons, où les joueurs peuvent repousser les limites de la magie de Kaatri et découvrir ce qui se cache au-delà. - John Hight, Président de Wizards of the Coast.

Du gameplay en 2026 et une fenêtre de sortie déjà annoncée

Mondialement connue, la licence Donjons & Dragons ne cesse d'agrémenter son univers étendu, notamment avec de nouvelles productions vidéoludiques. D'ailleurs, cela n'est pas sur le point de s'arrêter carEffectivement, Wizards of the Coast et Invoke Studios ont profité de la cérémonie des Game Awards 2025, qui s'est tenue dans la nuit du vendredi 12 décembre dernier, pour annoncer. Proposant un monde ouvert inspiré de Donjons & Dragons,, qui a conclu un pacte afin d'utiliser une magie surnaturelle contre les forces obscures. Du côté des affrontements, la communauté peut s'attendre à devoir faire usage de magie, mais aussi combattre au corps à corps.Pour le moment, Invoke Studios et Wizards of the Coast n'ont pas dévoilé davantage d'informations concernant, mais ces derniers donnent déjà rendez-vous en 2026.Dans ladite vidéo,(peut-être lors de la gamescom). Par ailleurs, les équipes en charge indiquent que