Warlock s'offre un grand nom du milieu et promet du gameplay dans peu de temps

Invoke Studios et Wizards of the Coast ont, récemment, annoncé qu'une voix bien connue des joueurs se fera entendre dans Warlock, tandis que du gameplay arrive.

C'est au mois de décembre 2025, et plus précisément lors de la cérémonie des Game Awards, que Wizards of the Coast et Invoke Studios ont dévoilé Warlock, qui prend place dans l'univers Donjons & Dragons. Aujourd'hui, le titre refait parler de lui-même, car des informations concernant le doublage et l'apparition prochaine de Warlock ont été dévoilées.

Warlock s'offre Maggie Robertson

C'est par le biais d'une récente et courte vidéo qu'Invoke Studios et Wizards of the Coast ont révélé la participation de Maggie Robertson pour le doublage de Warlock. La comédienne prêtera notamment sa voix à Tasha, une archimage bien connue des fans de Donjons & Dragons.

Pour rappel, Maggie Robertson est une comédienne qui a doublé plusieurs personnages issus de grandes franchises vidéoludiques. Maggie Robertson est ainsi la voix de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village ou encore celle d'Orin The Red dans Baldur's Gate 3. D'ailleurs, elle a remporté le prix de « Meilleure Performance » lors de la cérémonie des Game Awards 2021 et celui de « Performance de l'année » durant les Golden Joystick Awards de cette même année pour son doublage de Lady Dimitrescu.

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Warlock va montrer son gameplay en août

Cette nouvelle vidéo est, surtout, l'occasion pour Invoke Studios et Wizards of the Coast de révéler que Warlock se montrera davantage durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui est prévu pour le 25 août prochain. Le studio de développement a, ainsi, précisé que nous pouvons nous attendre à des séquences de gameplay.

Rappelons, pour conclure, que Warlock ne dispose pas encore de date de sortie. Le jeu d'action-aventure solo d'Invoke Studios est, toutefois, attendu sur PS5, Xbox Series et PC.