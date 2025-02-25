Warcraft Rumble : Un chef inattendu va arriver en mars 2025

Un chef redoutable sera disponible sur Warcraft Rumble à partir de mars 2025.
Warcraft Rumble
est disponible sur PC depuis décembre et Blizzard s'attèle désormais à proposer de nouveaux contenus pour ce titre récent. Le jeu a toutefois connu une belle année 2024 grâce à l'ajout des raids et des chefs appartenant à plus d'une famille, et la catégorie des leaders est sur le point de s'agrandir en mars 2025. Le développeur a en effet partagé une courte cinématique pour dévoiler l'identité du prochain chef à rejoindre Warcraft Rumble.
Le Roi Liche mènera bientôt vos troupes sur Warcraft Rumble
En février 2024, Blizzard annonçait l'arrivée de la figurine de la prêtresse
sur Warcraft Rumble
, une entité membre de l'Alliance et en mesure de prodiguer de puissants soins. Quelques jours plus tard, le développeur dévoilait un teaser d'un nouveau leader à rejoindre le jeu, le terrible Roi Liche.
Ce personnage célèbre auprès des fans de l'univers de WoW se distingue de par ses deux identités. Corrompu par le Fléau, le Prince Arthas avait fusionné avec le Roi Liche afin de semer ensuite la terreur à l'aide de son épée légendaire Deuillegivre dans les terres de Norfendre.
Peu de détails au sujet de ce chef sont connus à ce jour, mais nous pouvons supposer qu'il appartiendra peut-être à la famille des morts-vivants ou de l'Alliance. En annonçant sa venue sur Warcraft Rumble
, Blizzard a employé les termes Hiver impitoyable
et Fièvre de givre
, ce qui laisse penser qu'il pourra avoir recours à des compétences identiques ou similaires à celles-ci.
Le mode d'obtention du Roi Liche
n'a pas non plus été révélé, mais les joueurs ont indiqué en commentaire qu'il pourrait être amusant de le récupérer dans un potentiel nouveau raid tel que la Citadelle de la Couronne de Glace (ICC). Aucune feuille de route n'a été partagée, si bien que les questions quant à d'éventuels ajouts abondent. Il faudra malheureusement patienter pour savoir ce que l'avenir de Warcraft Rumble
vous réserve, au moins jusqu'en mars, quand le Roi Liche
sera disponible.
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