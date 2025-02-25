Warcraft Rumble : Un chef inattendu va arriver en mars 2025

Le mode d'obtention dun'a pas non plus été révélé, mais les joueurs ont indiqué en commentaire qu'il pourrait être amusant de le récupérer dans un potentiel nouveau raid tel que la Citadelle de la Couronne de Glace (ICC). Aucune feuille de route n'a été partagée, si bien que les questions quant à d'éventuels ajouts abondent. Il faudra malheureusement patienter pour savoir ce que l'avenir devous réserve, au moins jusqu'en mars, quand lesera disponible.