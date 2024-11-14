Warcraft Rumble : Le portage PC arrive bientôt, ainsi que les « Split leaders »

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2024 à 12h17
Les joueurs de Warcraft Rumble pourront bientôt bénéficier du titre sur PC, et découvrir de nouveaux chefs.
Warcraft Rumble : Le portage PC arrive bientôt, ainsi que les « Split leaders »
La diffusion du Warcraft Direct du 13 novembre 2024, célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft, a permis à Blizzard d'annoncer des nouveautés de taille pour plusieurs de ses titres, dont Warcraft Rumble. Le jeu mobile va bénéficier d'un portage sur PC, et des mises à jour importantes vont être déployées.

Warcraft Rumble sera prochainement disponible sur PC, tout comme les « Split leaders »

Après plus de 900 millions de boss tués sur la version mobile de Warcraft Rumble, qui fête d'ailleurs ses 1 an, les joueurs pourront bientôt vivre cette expérience sur PC, puisque la Beta sortira le 10 décembre 2024.

Miniature vidéo

La plus grande nouveauté qui sera proposée en même temps que le portage PC concerne les « Split leaders », c'est-à-dire des chefs qui appartiendront à deux familles. Cela aura pour effet d'étendre vos possibilités en matière de composition de vos armées, et 3 nouveaux chefs feront ainsi leur entrée sur le jeu. Sylvanas Coursevent sera aussi retravaillée, de manière à ce qu'elle puisse également revêtir l'identité de deux familles. D'ici peu, vous pourrez donc évoluer avec :
  • Malfurion Hurlorage (Cercle Cénarien & Alliance)
  • Orgrim Marteau-du-Destin (Rochenoire & Horde)
  • Anub'arak (Mort-vivant & Bêtes)
  • Sylvanas Coursevent retravaillée (Mort-Vivant & Horde)
malfurion-warcraft-rumble
En outre, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter à Warcraft Rumble pour participer à l'événement anniversaire et déverrouiller divers butins, comme le « Kogold », un Kobold doré.

La date de sortie de Warcraft Rumble sur PC n'est pas encore connue à ce jour, mais puisque la Beta sera disponible en décembre 2024, nous pouvons estimer que le jeu sera officiellement accessible en début d'année 2025. Préparez-vous donc à composer et à arpenter les raids assis confortablement derrière votre bureau d'ici peu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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