Warcraft Rumble : La figurine de la prêtresse arrive en février, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 février 2025 à 15h19
Découvrez les détails concernant la nouvelle figurine à faire son entrée sur Warcraft Rumble, la prêtresse.
Warcraft Rumble : La figurine de la prêtresse arrive en février, les détails
Depuis que Warcraft Rumble est disponible sur PC, les nouveautés se font assez rares mais les choses sont sur le point de changer. À partir du 26 février 2025 et jusqu'au 11 mars, vous aurez l'opportunité de débloquer une nouvelle figurine, la prêtresse.

La prêtresse arrive sur Warcraft Rumble

Le 19 février 2025, Blizzard a présenté la prochaine figurine à rejoindre Warcraft Rumble à l'occasion d'un événement d'une durée de deux semaines. Il s'agit de la prêtresse, qui appartiendra aux troupes de l'Alliance et qui jouera un rôle de puissant support, à l'instar du prêtre sacré ou discipline de WoW. Le développeur a dévoilé les détails relatifs à ses compétences et caractéristiques dans un article officiel.

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Figurine de la prêtresse
  • Nom : Prêtresse
  • Rôle : Troupe
  • Famille : Alliance
Statistiques
  • Coût de déploiement : 2 PO
  • Santé : 300
  • Soin : 200
  • Temps de recharge du soin : 6 secondes
  • Portée : 8
  • Vitesse de déplacement : Moyenne
  • Dégâts : 50 dégâts élémentaires
  • Traits : Soigneur, Élémentaire, Cycle
Attaque
  • Châtiment : Une attaque à distance infligeant des dégâts. La prêtresse incante un court instant, puis un petit missile sacré faible se dirige vers l'ennemi.
Capacités
  • Soins supérieurs : Une puissante capacité de soin qui ne soigne qu'une cible à la fois. Priorise les alliés ayant perdu le plus de santé.
  • Rénovation : La prêtresse applique périodiquement un soin sur la durée à un allié proche. Cette capacité a une priorité plus élevée que Soins supérieurs. Le temps de recharge de la capacité et la durée de Rénovation permettent à environ trois alliés d'en bénéficier simultanément.
Talents

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  • Mot de Pouvoir : Bouclier → Applique périodiquement un bouclier à un allié, absorbant tous les dégâts pendant 2 secondes.
  • Rénovation surpuissante → Lancer Rénovation sur un allié lui rend instantanément 10 % de sa santé totale.
  • Esprit de Rédemption → À sa mort, invoque un Esprit de Rédemption qui soigne les alliés proches pendant 5 secondes.

Les statistiques, attaques, capacités et talents peuvent être modifiés avant et après sa sortie initiale.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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