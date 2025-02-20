Warcraft Rumble : La figurine de la prêtresse arrive en février, les détails

Warcraft Rumble ne recevra plus de nouveaux contenus
Blizzard a pris la décision de mettre un terme au développement de Warcraft Rumble en juillet 2025.
Figurine de la prêtresse
Statistiques
- Nom : Prêtresse
- Rôle : Troupe
- Famille : Alliance
Attaque
- Coût de déploiement : 2 PO
- Santé : 300
- Soin : 200
- Temps de recharge du soin : 6 secondes
- Portée : 8
- Vitesse de déplacement : Moyenne
- Dégâts : 50 dégâts élémentaires
- Traits : Soigneur, Élémentaire, Cycle
Capacités
- Châtiment : Une attaque à distance infligeant des dégâts. La prêtresse incante un court instant, puis un petit missile sacré faible se dirige vers l'ennemi.
Talents
- Soins supérieurs : Une puissante capacité de soin qui ne soigne qu'une cible à la fois. Priorise les alliés ayant perdu le plus de santé.
- Rénovation : La prêtresse applique périodiquement un soin sur la durée à un allié proche. Cette capacité a une priorité plus élevée que Soins supérieurs. Le temps de recharge de la capacité et la durée de Rénovation permettent à environ trois alliés d'en bénéficier simultanément.
- Mot de Pouvoir : Bouclier → Applique périodiquement un bouclier à un allié, absorbant tous les dégâts pendant 2 secondes.
- Rénovation surpuissante → Lancer Rénovation sur un allié lui rend instantanément 10 % de sa santé totale.
- Esprit de Rédemption → À sa mort, invoque un Esprit de Rédemption qui soigne les alliés proches pendant 5 secondes.
Les statistiques, attaques, capacités et talents peuvent être modifiés avant et après sa sortie initiale.
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