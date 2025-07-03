Warcraft Rumble ne recevra plus de nouveaux contenus

Warcraft Rumble : Un chef inattendu va arriver en mars 2025
Un chef redoutable sera disponible sur Warcraft Rumble à partir de mars 2025.
Chère communauté de Warcraft Rumble,Coup dur donc pour les fans de Warcraft Rumble, bien que le jeu ne disparaîtra pas. Blizzard pourrait se tourner vers d'autres projets pour pallier ce manque, ou investir plus de temps sur ses titres les plus populaires, comme World of Warcraft. Le développeur n'a toutefois pas communiqué davantage de détails sur ses projets, si bien que seul l'avenir nous apportera des réponses à ces questions.
Nous avons une mise à jour importante concernant l'avenir de Warcraft Rumble. Après mûre réflexion, nous avons pris une décision extrêmement difficile. À l'avenir, nous continuerons à soutenir Rumble avec des mises à jour axées sur des événements en jeu réguliers et systémiques, ainsi que des correctifs de bugs, mais il n'y aura plus de nouveau contenu.
Warcraft Rumble a commencé son développement il y a neuf ans comme une lettre d'amour à Azeroth, et a été lancé en 2023, intégrant les retours de joueurs enthousiastes du monde entier et le travail acharné d'une équipe passionnée — dont certains continuent à soutenir Rumble ou d'autres jeux Blizzard, et d'autres que nous avons malheureusement dû quitter. Depuis son lancement, Rumble a eu du mal à trouver sa place par rapport à nos ambitions pour son succès à long terme. Depuis un certain temps, l'équipe écoute les retours des joueurs, se recentre sur certains aspects et explore différentes options. Certains de ces efforts ont montré des signes prometteurs, mais cela n'a finalement pas suffi à assurer la pérennité du jeu.
Durant cette période de transition, nous mettons l'accent sur le soutien à nos coéquipiers. Nous sommes profondément reconnaissants envers toutes les personnes chez Blizzard et dans la communauté qui ont contribué à donner vie à Warcraft Rumble, et qui ont partagé la joie qui rend ce jeu si unique. Votre enthousiasme et vos retours comptent énormément pour nous.
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