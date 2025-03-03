VALORANT : Waylay rejoint le roster avec des compétences qui divisent la communauté

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 mars 2025 à 14h51
Le nouvel Agent de VALORANT, ou plutôt la nouvelle Agente, arrive très vite et ses compétences ont été révélées. Celles-ci font parler au sein de la communauté.
VALORANT : Waylay rejoint le roster avec des compétences qui divisent la communauté
Riot Games a officiellement dévoilé Waylay, la nouvelle agente qui rejoindra VALORANT lors de l'Acte 2 de la saison 2025, prévu pour le 5 mars. Présentée lors des finales du VCT Masters : Bangkok, cette Duelliste thaïlandaise apporte une nouvelle approche du combat avec des compétences basées sur la vitesse et la lumière.

Si son concept semble prometteur, une partie de la communauté se montre déçue, reprochant à Riot Games de réutiliser des compétences existantes plutôt que d'innover.

Waylay : une Duelliste rapide et insaisissable

Waylay se distingue par sa capacité à manipuler la lumière pour se déplacer rapidement sur le champ de bataille et surprendre ses adversaires. Voici un aperçu de ses compétences :

  • Réfraction : Place une balise lumineuse au sol et permet de s'y téléporter instantanément sous forme de lumière, rendant l'Agent invulnérable durant le déplacement.
  • Vitesse lumière : Permet de dash deux fois vers l'avant (ou une seule fois en version alternative). Le premier dash peut être utilisé pour se propulser vers le haut.
  • Saturation : Lance une explosion de lumière qui ralentit les ennemis proches et affecte leur vitesse de tir.
  • Croisée des chemins (Ultime) : Crée une image rémanente projetant un faisceau de lumière. Après un court délai, ce faisceau s'élargit et Waylay obtient un boost de vitesse, ralentissant les ennemis pris dans la zone.
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En complément de l'arrivée de Waylay, Riot Games introduira également la collection Cyrax, proposant de nouveaux skins pour le Vandal, Ghost, Guardian, Stinger et Fanblade dès le 6 mars.

Une réception mitigée, un manque d'originalité ?

Dès l'annonce de Waylay, la communauté VALORANT s'est montrée partagée. Si certains saluent l'arrivée d'une nouvelle Duelliste avec un gameplay axé sur la vitesse, d'autres jugent que ses compétences ne sont qu'un recyclage d'anciennes mécaniques.

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Sur Reddit, plusieurs joueurs expriment leur frustration. Mais dans tous les cas, Waylay devrait très vite trouver son public lors de sa sortie, et être très populaire. Rendez-vous le 5 mars pour la tester sur le champ de bataille.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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