Vous n'êtes pas sans savoir quedans les mois et probablement les années à venir, afin d'en faire un FPS solide et compétitif sur la durée, comme peut l'être CSGO. Si durant la bêta et à l'heure où nous écrivons ces lignes seul un mode est disponible, d'autres devraient voir le jour, commeEn effet, plusieurs bruits de couloir laissent penser que les joueurs depourraient bientôt s'affronter dans un système différent du 5 contre 5 que nous connaissons, avec une équipe qui défend et une autre qui attaque., qui voit deux équipes s'opposer sans que les morts soient définitives, avec un temps ou un objectif de points limité, permet aux joueurs de s'entraîner à la visée, à la découverte des cartes ou des armes afin d'améliorer leur niveau,. C'est tout d'abord un dataminer qui a indiqué avoir trouvé la mention « Team Deathmatch » dans les fichiers du jeu, alors que Volcano, membre de Riot et travaillant sur le FPS a précisé que l'équipe était « intéressée par le fait d'avoir un mode style warmup/Deathmatch ».Bien entendu, aucune réelle confirmation et encore moins de date de lancement n'ont été communiquées par Volcano, qui précise tout de même qu', qui est toujours prévue durant l'été 2020.