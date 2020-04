VALORANT : Riot partage les premières informations pour les compétitions esport

Avec VALORANT, Riot compte bien s'implanter sur la scène esportive du FPS et rivaliser avec les plus grands, à l'image de CSGO. Le studio a d'ailleurs dévoilé les premières informations quant à ses compétitions.

est la promesse que les fans et les joueurs de tous les horizons seront les bienvenus dans la communauté de VALORANT. Nous voulons créer l'expérience de diffusion la plus qualitative possible, montrant la créativité, le travail d'équipe et les moments décisifs que nous aimons dans ce jeu. Nous voulons attirer de nouveaux fans vers l'e-sport sans jamais perdre de vue les fans de longue date. Authenticité signifie que nous savons que cet esport vous appartient. Nous espérons le construire tous ensemble, avec vous. Nous voulons que l'e-sport de VALORANT grandisse avec cette communauté tout en découvrant sa propre voix, ses talents, ses stars.

Petits tournois Gérés par les participants, 10 000 $ de cashprize maximum, aucune contribution de Riot.

Tournois moyens Organisés par des influenceurs ou des sociétés de taille moyenne, 50 000 $ de cashprize maximum, contribution possible de Riot.

Tournois majeurs Organisés avec des sociétés importantes, telles que l'ESL ou Dreamhack, semi-professionnel et faisant partie intégrante de l'écosystème compétitif mondial. Contribution possible de Riot.



Ce n'est un secret pour personne,, à l'instar de celle de League of Legends. Néanmoins, celle-ci ne sera pas organisée de la même manière. Riot se veut prudent, et compte bien imiter une méthode fructueuse : celle de Valve pourWhalen Rozelle, directeur monde de l'esport pour Riot Games, a ainsi donné les premières indications pour nous expliquer comment se déroulera la scène delors de ses premiers mois de compétition. Sans surprise,. De ce fait, le studio recherche, d'ores et déjà, des partenaires avec lesquels il pourrait construire un écosystème sain et solide. Dans ce sens, un guide des compétitions a été mis en ligne , avec les règles à suivre (indiquant également que la mention « Afficher le sang » devra être désactivée).Qui plus est, la scène amateur sera également soutenue, puisque, et ensuite gravir les échelons. Le studio explique également que trois mots-clés guident le studio : intégrité, accessibilité, authenticité.Pour ce qui est des tournois, Riot a établi trois niveaux, avec des cashprize et un soutien du studio différents :Il faudra toutefois attendre avant d'en savoir plus sur la scène, qui ne devrait pas débuter dès quese rendra disponible pour tous les joueurs, durant l'été 2020.