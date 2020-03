VALORANT proposera des cartes à trois sites de bombes ou avec des téléporteurs

Alors que de nombreuses informations ont circulé au cours des dernières heures concernant VALORANT, le FPS tactique de Riot Games, une variable pourtant importante n'a pas été particulièrement mise en avant.

En effet, bien que l'accent ait été mis sur les performances du jeu et de ses serveurs, notamment sur le site web officiel, ainsi que sur les agents et leurs compétences respectives, peu de données ont été partagées sur les cartes.Cependant, quelques-uns des heureux élus qui ont eu la chance de mettre la main sur, encore appelé Project A, au début du mois de février dans les bureaux de Riot Games, notamment Qwixzo, ont précisé que les cartes présentes au sein du FPS seraient différentes de celles que nous avons pris l'habitude de voir sur d'autres titres., qui travaille pour IGN Benelux, révèle qu'au lancement dequatre cartes (Bind, Haven, Triad et la quatrième dont le nom n'a pas été encore indiqué) seront disponibles afin que les joueurs puissent se familiariser avec ce gameplay innovant, basé sur un savant mélange de compétences et d"armes à feu classiques. Bien évidemment, les points chauds de chacune d'entre elles se situeront assurément sur les différents sites que les attaquants devront prendre d'assaut afin d'amorcer le Spike, mais aussi autour d'autres points stratégiques tels que des orbes bleus, disposés à différents endroits des cartes, lesquels vous permettront de charger vos capacités ultimes bien plus rapidement.Il apporte ensuite de nouvelles précisions sur les deux cartes sur lesquelles il a été autorisé à jouer lors de cette invitation dans les locaux de Riot Games, à savoir Haven et Bind, qui ne ressembleront en aucun cas à des cartes proposées dans le légendaire FPS de Valve, Counter-Strike: Global Offensive. En ce qui concerne, le placement des défenseurs sur cette carte sera primordial pour contrer au mieux les offensives de l'équipe attaquante., lesquels vous permettront de vous déplacer rapidement d'un côté et l'autre de la carte. Cependant, l'utilisation de cette fonctionnalité ne sera pas sans risque puisque la téléportation génère énormément de bruit, donnant d'importants indices à vos adversaires sur les déplacements que vous effectuez...